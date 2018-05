Sportminister Romain Schneider und Bildungsminister Claude Meisch haben gestern das neue Konzept zur Bewegungserziehung von Kindern zwischen null und zwölf Jahren vorgestellt. Dass die beiden Ministerien in diesem Dossier nun noch enger zusammenarbeiten, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich die motorischen Fähigkeiten der Kinder wieder verbessern. Es geht vor allem darum, den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder in Schulen und „Maisons relais“ nicht mehr ständig zu unterdrücken.

Allerdings scheint der natürliche Bewegungsdrang nicht nur in der Schule unterdrückt zu werden, denn immerhin sieht das neue Konzept auch ein Handbuch für Eltern vor, in dem diese theoretische und praktische Tipps für die Bewegungserziehung ihrer Kinder bekommen. Das lässt nicht nur tief blicken, wie es um die Bewegungsförderung der Kinder steht, sondern zeigt auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Sport- und Bildungsministerium noch nicht ausreicht.

Wenn Kinder es sogar in ihrer Freizeit zu Hause verlernen, Spaß an der Bewegung zu haben, dann müsste auch schnellstmöglich das Familienministerium ins Boot genommen werden. Auch das Gesundheitsministerium und jenes für soziale Sicherheit müssten eigentlich ein Interesse haben, hier mitzuwirken. Das vorgestellte Konzept kann also nur der Anfang sein.