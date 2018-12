Lesen Sie zum Thema auch den Bericht “Der ignorierte Eklat – Warum die Luxemburger Regierung vor dem Dieselskandal die Augen verschließt”.

Das beliebteste Festival in Luxemburg ist kein Literatur-, kein Theater- und kein Musikfestival. Das beliebteste Festival in Luxemburg ist das Autofestival. Jedes Jahr feiern die Händler Rekordzahlen. Der Auto-Konsum in Luxemburg ist beeindruckend. Allein im vergangenen Jahr sind rund 50.000 Neuwagen angemeldet worden. Umsatz: Etwa 1,3 Milliarden Euro. Kurz: Luxemburg ist ein Autoland.

Das weiß auch der grüne Minister François Bausch. Man kann Tram- und Eisenbahn ausbauen, neue Fahrradwege in Aussicht stellen oder auch die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs vergemeinschaften. Aber den Luxemburgern darf man eines nicht wegnehmen: das Auto.

Die Politik will demnach nicht die Autobranche verärgern und den Dieselwähler schon gar nicht. Also gibt es weder Klagen gegen die millionenfache Manipulation noch ungeliebte Dieselverbote oder Steuererhöhungen. Das Problem wird lieber verdrängt, nach Brüssel outgesourct. Dort wird sich schon jemand darum kümmern – oder auch nicht. Nach dem Bonmot von Martin Schulz: Erfolge nationalisieren, Probleme europäisieren.

Dabei dürfen die Bürger eigentlich mehr von einer grünen Partei erwarten, die immerhin zum zweiten Mal im Amt ist. Denn die Dieseltechnologie ist nicht nur angezählt, sie ist letztlich gescheitert. Wer betrügen muss, um mitzuhalten, verfolgt ein nicht lebensfähiges Geschäftsmodell.

Mit klaren Verboten und Klagen würde die Politik auch die besten Anreize für Innovation schaffen. Das wäre zwar kurzfristig unpopulär – dafür aber ambitiös, nachhaltig und gerecht.