Die Gesellschaft verändert sich. Hinter diesem schmalen Satz steckt viel. Die Dorfgemeinschaft ist nicht mehr dieselbe wie früher, die Scheidungsraten ab 50 Jahren steigen, genauso wie die Lebenserwartung. Unterschätzt wird auch der Eintritt in die Rente.

Was manche im Arbeitsleben noch als Segen herbeisehnen, entpuppt sich nach der vierten Kreuzfahrt, dem x-ten Rasenmähen und in einem bis auf die letzte Ecke aufgeräumten Haus als gähnende Leere. Was dann kommt, ist Isolation, auch weil das zumindest noch in der Arbeitswelt garantierte soziale Netz weggefallen ist und der Tag keine Struktur mehr hat. Und irgendwann kommt das Altenheim.

“Beienhaus” ist der erste zaghafte Versuch im Land, dem etwas entgegenzusetzen. Menschen, die sich früher nicht kannten, finden über Start-ups wie “Nouma” zusammen, weil sie etwas verbindet. Es ist der Wunsch, zusammen und selbstbestimmt ihren letzten Lebensabschnitt zu gestalten. Das setzt Solidarität voraus, die die Pioniere gerne einbringen wollen. Aufgehoben in der Gemeinschaft sein, und sich zurückziehen können, wenn Körper und Seele danach ist, das ist die Idee. Beispiele im Ausland gibt es zur Genüge. Hinzu kommt: Die heutigen 50-plus-Menschen haben diese Lebensform meist schon irgendwo kennengelernt.

Und diese Generation ist sich mancher Tatsache viel bewusster als die Generation davor. Man kann den “Rusty Boys & Girls” eigentlich nur viel, viel Glück wünschen. Und gratulieren für ihren Mut.