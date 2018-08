Die DP hat sich auf ihrer Jagd nach Wählerstimmen auch auf die Suche nach der Luxemburger Identität gemacht. Dabei fallen einem zwei Dinge auf. Erstens: Die Partei hat sich nicht die geringste Mühe gegeben, zu untersuchen, was die luxemburgische Identität ist. Sie hat eine Reihe von generischen Schlagwörtern in ein Programm geschrieben, die eher eine Zielvorstellung als eine wirkliche Bestandsaufnahme sind. Nation Branding statt Ehrlichkeit. Warum sollen sich Touristen in Luxemburg unter die Leute mischen, das wahre Luxemburg erleben, wenn sie sich in Zukunft einfach in einem inszenierten “Flagship-Store” informieren können?

Zweitens: Die Partei meint, wenn sie Identität sagt, vor allem Sprache. In Pflegehäusern soll Luxemburgisch gesprochen werden, die Rolle des Luxemburgischen in den Verwaltungen soll untersucht werden und Computer sollen in Zukunft Luxemburgisch sprechen. Das Thema Sprache verdient es tatsächlich, dass die Politik sich damit auseinandersetzt. Immerhin ist es ein Thema, das vielen Bewohnern und Wählern unter den Nägeln brennt und mit dessen Tücken die Menschen in Luxemburg tagtäglich konfrontiert werden. Sei es in der Schule, bei der Arbeit oder im Supermarkt.

Das Thema allerdings mit dem Schlagwort “Identität” zu würzen und ein “Lëtzebuerg”-Haus vorzuschlagen, ist einfach nur fantasieloses Wahlkampfgetöse.