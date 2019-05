Die Tories der britischen Premierministerin Theresa May dürfte es nicht wundern. Jedoch auch die Labour-Partei sollte es kaum überraschen, angesichts der ambivalenten Haltung der Sozialisten und ihres Vorsitzenden Jeremy Corbyn gegenüber dem EU-Austritt Großbritanniens. Doch nach dem, was die beiden Parteien den Briten – allerdings auch den anderen EU-Bürgern – in den vergangenen Monaten zugemutet haben, war zu erwarten, dass Nigel Farage mit seiner neuen Brexit-Partei die beiden großen Parteien in den Umfragen zu den Europawahlen auf beachtlicher Distanz hinter sich lassen würde.

Beide zusammen, Konservative und Labour, sprechen weniger Wähler an als der ehemalige UKIP-Chef. Dieser braucht sich dazu nicht sonderlich anzustrengen, denn was können die Wähler im Vereinigten Königreich, die weiterhin fast zur Hälfte der Ansicht sind, dass es besser ist, die Europäische Union zu verlassen, falsch machen bei einer Wahl, die sie eigentlich gar nichts mehr angehen sollte?

Sie haben keine Zukunft in der EU, warum sollten sie dann nicht auch eine Partei wählen, die das klar zum Ausdruck bringt? Die zum Wochenende veröffentlichte Umfrage zeigt ebenfalls, dass es Wunschdenken ist, zu glauben, die Briten hätten, nachdem die Fakten nun auf dem Tisch liegen und die Lügen des Referendums aufgedeckt sind, erkannt, in welchen Schlamassel sie sich gebracht haben. Offensichtlich nicht, wenn der Chef-Brexiter derart die Nase vorn hat.