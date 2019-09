Am 9. September 1944 begann in Petingen die Befreiung Luxemburgs. Nach fast fünf Jahren endete somit eine der schwersten Zeiten, die das Land je erlebt hat. Seitdem ist es friedlich geworden in Europa. Es scheint, als habe der alte Kontinent aus seinen Fehlern gelernt. Aber ist es wirklich so? Wenn man die latente Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz betrachtet, die in immer mehr EU-Ländern auf dem Vormarsch sind und die sich durch einen immer stärker werdenden politischen Rechtsruck ausdrücken, kann man getrost Zweifel anmelden, ob der Zweite Weltkrieg wirklich zu einem dauerhaften Umdenken geführt hat.

Die Erinnerung schwindet und damit das Bewusstsein, dass man stets auf der Hut sein muss, um zu verhindern, dass sich eine Katastrophe, wie sie die Welt vor 80 Jahren erlebt hat, wiederholt. In diesem Zusammenhang ist die Politik nur ein Pfeiler für die Erhaltung des Friedens und der humanistischen und pazifistischen Werte. Jeder ist in der Pflicht. Jedoch wird immer mehr mangelndes Interesse, besonders seitens der jungen Generationen, an den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs beklagt. Dabei ist die Tatsache, sich zu erinnern und sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, der erste Schritt, um ein erneutes Abdriften in totalitäre Systeme und bewaffnete Konflikte zu vermeiden. In diesem Sinne ist es enorm wichtig, dem Aufruf an den Zeremonien und Events, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg organisiert werden, Folge zu leisten. Denn wie heißt es so schön: „Un homme averti en vaut deux.“