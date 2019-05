Der Tag der Arbeit wird vom OGBL seit 14 Jahren nicht mehr mit einem, früher üblichen, Umzug und einer programmatischen Rede des Präsidenten gefeiert. Der politische Teil findet nunmehr einige Tage vor dem Monatswechsel vor interessierten Zuhörern statt und ist getrennt vom Fest der Arbeit und der Kulturen – einer multikulturellen Begegnung mit viel Musik und Kulinarik.

Die neue Form hat sich inzwischen bewährt, Jahr für Jahr ist Neumünster am 1. Mai ein Treffpunkt der „Gauche“. Nur diesmal klappte es aus den bekannten Gründen (Staatstrauer) nicht mit der neuen Tradition. Irgendwie fühlt es sich seltsam an, das Fest der Arbeit eine gute Woche nach dem eigentlichen Termin zu begehen, auch wenn die Veranstalter am neuen Luxemburger Feiertag rhetorische Brücken zu Europa und der anstehenden Wahl schlugen.

Die Wetterkapriolen hielten ebenso wie die Europa-Veranstaltungen in der Hauptstadt und in Schengen zu allem Überfluss wohl auch einige Besucher von Neumünster fern …