Ende 2018 lagen die Reserven des „Fonds de compensation commun au régime général de pension“ bei insgesamt 18,97 Milliarden Euro. Mit dieser soliden Reserve sind die aktuellen Rentenansprüche noch über vier Jahre lang gesichert, selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass keine Beiträge mehr eingezahlt würden.

Doch Luxemburgs Rentensystem hat seinen Preis. Der „Fonds de compensation“ (FDC) ist ein Investmentfonds, der nicht nur in Unternehmen investiert, die Kohle-, Öl- und Gas fördern und damit den Klimawandel beschleunigen. Auf der Liste des Fonds finden sich Unternehmen wie der Chemiekonzern Bayer, der sich nach der Übernahme von Monsanto mit Tausenden Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup konfrontiert sieht.

Auch seit Jahrzehnten in der Kritik stehende Lebensmittelkonzerne wie Nestlé oder Unilever, einer der weltweit größten Fleischproduzenten, Tyson Foods, oder mächtige Supermarktketten wie Costco, Kroger, Carrefour und Tesco, die global die Lebensmittelpreise drücken und damit zahlreiche Bauern in die Armut treiben, sind Teil des Portfolios. Und nicht zuletzt investiert der FDC in Unternehmen, die im Bereich der Tiergenetik (Genus, Neogen) aktiv sind. Auch wenn der „Fonds de compensation“ sich in den vergangenen Jahren Mühe gegeben hat und künftig verstärkt in nachhaltige Bereiche investieren will: Ethik und soziale Verantwortung klingen definitiv anders.