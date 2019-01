Franz Fayot musste sich in seiner ersten Woche als LSAP-Präsident gleich zweimal mit einem Vorwurf auseinandersetzen. Dem Vorwurf des Nestbeschmutzers. Der Journalist Romain Hilgert hat Fayot als solchen im Land bezeichnet, da er in der Vergangenheit Kritik an der eigenen Partei geübt hat. Und der CSV-Politiker Gilles Roth sagte auf RTL, dass Fayot mit seiner Kritik an Luxemburgs Steuerpraktiken das eigene Nest beschmutzen würde.

Der Begriff des Nestbeschmutzers ist dabei weder neu noch unschuldig. Er wird in Politik, Wirtschaft oder auch Sport verwendet, um jemanden zu diffamieren. Um jemanden öffentlich an den Pranger zu stellen, ihn negativ zu sanktionieren. Nach dem Motto: Seht her, er will uns allen schaden, Schande über sein Haupt!

Dabei ist dieses Vorgehen höchst bedenklich. Denn es handelt sich um eine diskursive Praktik, die bestenfalls zu archaischen Clan-Gesellschaften passt. Niemand soll die natürliche Ordnung der Dinge infrage stellen. Kritik als Hochverrat.

Das steht jedoch konträr zum modernen Denken, wie wir es seit der Aufklärung kennen. Denn Kritik ist der Motor der Entwicklung, der Treibstoff der Erkenntnis.

Doch es gibt noch ein zweites Problem mit dem Begriff des Nestbeschmutzers. Denn wer ist eigentlich der Nestbeschmutzer: derjenige, der auf den Schmutz zeigt, oder derjenige, der ihn zu verantworten hat?

Oder wie der Schriftsteller Max Frisch einmal gesagt hat: „Die das Nest schmutzig machen, zeigen empört auf einen, der ihren Schmutz bemerkt, und nennen ihn den Nestbeschmutzer.“