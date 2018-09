Der Volkswagen-Konzern erwies sich in der Vergangenheit als großer Meister in der Manipulation von Abgaswerten und sparte so Millionen. Täglich fahren Tausende manipulierte VWs und Audis durch das Großherzogtum. Bis heute ist VW nicht eingefallen, wie man diese sauber bekommen könnte.

Nun hat es einen ausgewiesenen Sympathieträger der Marke – den Bulli – getroffen. Dabei ist er so nett und hat so viele Fans. Bulli-Clubs gibt es wie Sand am Meer. Der Transporter ist als braves Arbeitstier bei kleinen Unternehmern bekannt und beliebt. Er brachte auch so manchen Hippie an die kalifornischen Strände. Ohne den Bulli wäre der Sommer 1968 ein anderer gewesen.

Dieses positive Image, das der Konzern gewinnbringend ausschlachtet, droht nun Schaden zu nehmen, denn der Bulli betrügt. Aus internen Papieren geht hervor, wie ein Schummel-Modus aktiviert werden kann, wenn der Wagen auf den Prüfstand rollt.

Nachdem die Zündung eingeschaltet wurde, muss der Warnblinker betätigt werden und anschließend das Gaspedal fünfmal durchgetreten werden. So wird der Bulli, zumindest kurzfristig, sauber. Ob dies auch eine Lösung für die vielen Besitzer von manipulierten Autos ist? Auf jeden Fall zeigt VW bei der Umgehung von Abgasnormen deutlich mehr Fantasie als bei der Behebung der eigenen Fehler.