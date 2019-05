Der ungarische Regierungschef Viktor Orban spielt sich gerne als Retter des „christlichen“ Abendlandes auf, wenn er mit martialischen Methoden Flüchtlinge an der ungarischen Grenze wenn nicht zurückdrängen, so dann internieren lässt. Dem Katholiken Orban gefällt es, sich in dieser Rolle zu inszenieren und seiner offen deklarierten Fremdenfeindlichkeit den Anschein zu verleihen, als diene sie etwas Höherem, das eigentlich nicht angefochten werden darf.

Im Grunde ist es aber nur abstoßend, wie so vieles, was Viktor Orban von sich gibt. Das gilt ebenfalls für den vom UN-Menschenrechtsbüro gestern angeprangerten Umgang der Orban-Regierung mit abgelehnten Asylbewerbern in Ungarn. Mindestens 21 von ihnen sei seit August vergangenen Jahres die Versorgung mit Lebensmitteln verweigert worden, heißt es aus Genf. Dazu lässt die Fidesz-Regierung lapidar mitteilen, dass sie nicht für die dennoch in „Transitzonen“ festgesetzten Migranten verantwortlich ist. Von welchem „christlichen“ Welt- und Menschenbild lässt sich der ungarische Regierungschef bei der Absonderung solch zynischer Erklärungen leiten?

Abgesehen von der Frage, warum die Europäische Volkspartei überhaupt das Verhalten von Orbans Fidesz-Partei noch beobachten muss, bevor es zum Rauswurf kommt, fragt sich, was die christdemokratischen Parteien Europas noch alles an Beweisen benötigen, um zum längst überfälligen Schluss zu kommen.