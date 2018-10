Wer hätte das 2015 nach dem Referendum gedacht: Das Identitäre und das Luxemburgische gehören eindeutig zu den überbewerteten Themen des Wahlkampfs – das Wahlergebnis spricht eine deutliche Sprache. Obschon es in Luxemburg keine rechtspopulistischen Parteien wie im Ausland gibt, schlugen so manche Kandidaten arg über die Stränge.

Es wurde offen gegen Migration, Personenfreizügigkeit und beinahe hysterisch für die luxemburgische Sprache geworben. Das Resultat war eine Gegenöffentlichkeit in den sozialen Medien, die sich mit Vehemenz gegen diese Möchtegern-Rechtspopulisten wehrte. Die positive Bilanz des Wahlergebnisses: Die radikalsten Politiker haben es nicht in die Chamber geschafft.

Gibt es also Grund zum Jubeln und Luxemburg zum europäischen Ausnahmefall zu erklären, der frei von Rechtspopulismus ist? Keineswegs. Denn blickt man genauer auf die Resultate, zeigt sich, dass so manch waschechter Rechtspopulist es nur knapp nicht in die Chamber geschafft hat. Hier sei an die prominentesten Vertreter des “Wee2050” erinnert. Ihnen ist der Sprung ins Parlament zwar nicht gelungen, allerdings haben sie dennoch zwei gefährliche Funktionen erfüllt: Erstens haben sie die ADR durch ihren Schulterschluss gestärkt und in eine gefährliche Bahn gelenkt. Zweitens sind wegen ihnen vor Jahren noch undenkbare Parolen und Haltungen salonfähig geworden.

Ein Beispiel hierfür ist der ADR-Kandidat Tom Weidig, der fast 6.700 Stimmen erhielt und für sein ungehemmtes Bagatellisieren von Nazi-Verbrechen bekannt ist. Oder aber Fred Keup, der sich offen für eine Begrenzung der Grenzgänger in der Luxemburger Arbeitswelt ausgesprochen hat. Er erhielt rund 8.900 Stimmen und kann somit nicht als Randphänomen abgetan werden.

Doch nicht nur die ADR hat sich der politischen Schmuddelecke bedient, um elektoralen Erfolg zu haben. Auch die ach so harmlos wirkende Piratenpartei um Sven Clement hat hemmungslos in die Populismuskiste gegriffen. Besonders Clements Zugpferd im Osten, Daniel Frères, sei hier erwähnt. Der Piratenpakt mit dem latent fremdenfeindlichen Politiker raubt den Piraten jegliche Glaubwürdigkeit (ein politisches Projekt sucht man mittlerweile ohnehin vergebens).

Die bitterste Feststellung zeigt sich jedoch beim Blick auf die Volksparteien: Ein Rechtspopulist hat es tatsächlich in die Chamber geschafft und gehört der CSV an. Gemeint ist der ehemalige Chamberpräsident Laurent Mosar, der seit mehreren Jahren gegen den Islam wettert und sich als Mini-Sebastian-Kurz versucht. Wer diese Einstufung für überzogen hält, sollte sich sein Twitter-Profil in Ruhe anschauen und die Intoleranz auf sich wirken lassen …

Demnach bleibt Luxemburg mehrheitlich ein tolerantes und weltoffenes Land, das auf seine Vielfalt setzt. Gleichzeitig fallen rechtspopulistische Phrasen auch bei uns auf fruchtbaren Boden – wenn auch nur mit mäßigem Erfolg.