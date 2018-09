In der letzten Woche veröffentlichte das Tageblatt einen Beitrag des Mediziners Nicolas Hoffmann, in dem er lange ausholt, um sich kritisch, allerdings nicht richtig mit dem Thema Transhumanismus auseinanderzusetzen.

In dem Text wird Transhumanismus als “Glaube” und “Neo-Religion” bezeichnet. Das ist er nicht! Transhumanismus ist in erster Linie die Überzeugung, dass der Mensch Technik nutzen sollte, um sein Leben zu verbessern. In zweiter Linie ist es die Überzeugung, dass die Evolution erratisch verläuft und der Mensch das Recht hat, in die eigene Evolution einzugreifen.

Für die meisten Menschen ist das eine Selbstverständlichkeit. Herzkranken implantiert man einen Herzschrittmacher. Amputierte benutzen immer fortschrittlichere Prothesen.

Transhumanisten befürworten solche Veränderungen nicht nur im Notfall, sondern proaktiv. Auch gibt es längst, anders als im Text suggeriert, ein Wort für Wesen, die Teil Mensch und Teil Maschine sind: Cyborg. Jeder, der einen Herzschrittmacher oder sonst ein Implantat hat, ist der Definition nach ein solcher Cyborg.

Transhumanisten sehen den Tod als etwas Negatives an. Sie suchen nach Wegen, das Altern zu stoppen und das Leben zu verlängern und sind optimistisch, dass die Forschung das leisten kann. Mit Religion oder Glaube hat das alles nicht das Geringste zu tun.