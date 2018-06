Egal wie man nun zu der CDU oder der CSU oder gar der großen Koalition steht, was politisch in Deutschland vor sich geht, kann nicht beruhigen. Ein Europa, das gerade schwerstens ächzt unter Problemen wie dem Brexit, dem Gefeilsche um die zukünftige Ausrichtung oder den zersetzenden Angriffen von Rechtsaußen, braucht ein funktionierendes Deutschland.

Die Welt ist zurzeit nicht in Watte gepackt. Die Europäer sind von innen gespalten und werden von außen angegriffen. In einer Zeit, in der Autokraten wie Trump, Putin oder Erdogan Hochkonjunktur haben, tut sich Europa immer schwerer, sich dem Trend zu widersetzen. In Italien und in Österreich sind Rechtsextreme an der Macht, in Ungarn schwärmt Premier Orban laut von der “illiberalen” Demokratie. Der Nahe Osten ist so instabil wie lange nicht, die meisten Afrikaner verarmen weiter und China schickt sich an, die Führungsrolle in der Welt zu übernehmen. Wo man also hinschaut, sind Unsicherheit, Feindseligkeit, gar Chaos.

Dass in solchen Zeiten eine Partei wie die CSU den radikalen Rechtsschwenk macht und Europas stärkstes Zugpferd politisch destabilisiert, ist in jedem Sinne verwerflich. Dass der CSU nichts Besseres einfällt, als dies auf dem Rücken von Flüchtlingen zu tun, lässt die Partei regelrecht erbärmlich dastehen.