Düstere Aussichten für Italien. Und damit sind für einmal nicht die Staatsfinanzen gemeint. Das Land, das so vielen als Sehnsuchtsort gilt, ist auf bestem Wege, einem Demagogen zu verfallen – und zwar vollends. Matteo Salvinis Lega hatte bei den Wahlen im März 17,4 Prozent der Stimmen auf sich versammeln können. Eine letzte Umfrage spricht der extrem rechten Partei nun 33 Prozent zu. Fast eine Verdoppelung, in sechs Monaten.

Dass die Italiener gute Gründe hatten zur Protestwahl, wird kaum einer abstreiten. Viel Korruption, noch mehr staatliche Unfähigkeit – und dazu das Gefühl, von Europa in der Flüchtlingspolitik jahrelang alleine gelassen worden zu sein. Das war die gefährliche Mischung, die den früheren Separatisten an die Macht verhalf. Doch schon bald könnte sich der erhoffte Erlöser als Henker erweisen.

Auch wenn die Lega Italiens Norden nicht mehr vom Süden trennen will – den italienischen Staat will sie nach wie vor aus den Angeln heben. Die parlamentarische Demokratie ist ihr ein Dorn im Auge, sie will ein Präsidialsystem, das alle Macht an sich bindet. Um solche Pläne durchzusetzen, fehlt ihr nicht mehr viel. Eigentlich bräuchte es nur Neuwahlen.

Und die können aufgrund des wackligen Bündnisses mit der 5-Sterne-Bewegung nicht mehr ausgeschlossen werden. Die klassischen Parteien sind schon längst zu Staub zerfallen. Viele Steine liegen nicht mehr in Salvinis Weg. Bella Italia? Das kommt nicht mehr leicht über die Lippen. Eher Brutta Italia, leider.