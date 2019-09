Mit leeren Händen ist er gestern nach Luxemburg gekommen – und ebenso reiste er auch wieder ab. Darüber mag sich der britische Premierminister Boris Johnson grün ärgern und sich dabei aufplustern wie sein Lieblings-Comic-Held. Ändern wird er damit nichts. Beim gestrigen Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem Brexit-Chefverhandler Michel Barnier konnte Johnson nichts in seinem Sinne erreichen.

Außer, dass ihn die beiden noch einmal an seine Verantwortung erinnerten, endlich zu liefern. Boris Johnson kann noch so viel durch Großbritannien ziehen und davon sprechen, wie toll die Verhandlungen mit Brüssel doch liefen. Solange dort von der britischen Regierung keine klaren Alternativvorschläge für den von Johnson strikt abgelehnten Backstop auf den Tisch gelegt werden, wird sich an der gegenwärtig festgefahrenen Situation nichts ändern.

Und das bedeutet unter den derzeitigen Umständen, dass das Vereinigte Königreich am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU ausscheidet. Mit allen Konsequenzen. Inwieweit Boris Johnson bereit ist, wegen seiner fixen Idee eines sofortigen allumfänglichen Brexits hohe wirtschaftliche Risiken für sein Land einzugehen, ist angesichts seiner Unberechenbarkeit nicht auszumachen. Zuzutrauen ist ihm dies, bei allem, was man bislang von ihm kennt, allemal. Man könnte Boris Johnson glatt mit anderen, weniger schmeichelhaften Figuren aus der Comic- oder Fantasy-Welt in Verbindung bringen.