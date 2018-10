Die Kriegsreporter während des Zweiten Weltkriegs hatten es nicht leicht. Sie hatten nicht die technischen Mittel zur Verfügung wie die heutigen Journalisten in Krisengebieten. Aus diesem Grund ist ihre Arbeit umso höher einzuschätzen. Sie waren meist an der vordersten Frontlinie, nah am Geschehen, und konnten so ein genaues, unverzerrtes Bild von dem liefern, was passierte.

Die Ardennenoffensive war die letzte große Herausforderung für diese Journalisten. Es war aber auch die gefährlichste. Nichtsdestotrotz taten sie ihre Arbeit und versorgten die freie Welt mit Informationen aus dem Kriegsgebiet. Diese haben auch heutzutage noch viel Wert. Sie erlauben nicht nur, die Schlacht zu rekonstruieren, sie tragen auch dazu bei, das Leben, Handeln und die Gefühlslage der Betroffenen besser zu verstehen.

Die Berichterstatter zeigen den Horror des Krieges und leisten auf diese Weise – in einer Zeit, in der die Zeitzeugen des Krieges nach und nach verschwinden und der Extremismus wieder seine eklige Fratze zeigt – einen wichtigen Beitrag, die Geschichte am Leben zu erhalten, sie zu verstehen und aus ihren Fehlern zu lernen.

Die Reporter zeigen durch ihre Texte, Fotos und Illustrationen, dass ein Krieg keine Lösung für die Probleme zwischen Ländern, Ethnien, Religionen usw. sein kann, und plädieren so für eine bessere, friedliche und tolerante Welt. Nur leider wird ihre Botschaft heutzutage gar nicht mehr oder nur unzureichend weitervermittelt oder verstanden. Schade.

