Ich bin ehrlich gesagt ziemlich hin- und hergerissen. Der Zugang zu Informationen spielt für uns Journalist(inn)en eine essenzielle Rolle. Für diesen setzen wir uns tagtäglich ein, den Steinen, die einem selbst hierzulande häufiger mal in den Weg gelegt werden, zum Trotz.

Nun verhält es sich aber mit der groß angekündigten Terror-Übung am vergangenen Samstag in der Rockhal genau andersrum. Unser Berufsstand war geladen, und selbst wenn sich so manche Kollegen nun darüber aufregen, nicht direkt an Interviews gelangt zu sein, so sprechen die mittlerweile publizierten Artikel und Fernsehreportagen zur Übung doch eine andere Sprache. Zahlreiche Zitate von grundverschiedenen Akteuren lassen schon ein gewisses Mitteilungsbedürfnis vermuten. Aber über was wurde eigentlich berichtet, warum und vor allem für wen?

Es war ohne Zweifel zwingend notwendig, die Bevölkerung im Voraus darüber zu informieren, dass bestimmte Straßen gesperrt werden und sie beim Hören von Schüssen nicht in Panik geraten sollen. Dies ist gewissermaßen ein „Service“, den Medien zu leisten haben. Aber wie soll man mit dem Geschehen am Tag selbst umgehen?

Nun bin ich zwar Kulturjournalistin und beschäftige mich daher gerne mit Happenings, Performances und Theatervorstellungen, aber wir sind uns doch hoffentlich einig, dass keiner dieser Begriffe auf diese – im wahrsten Sinne des Wortes „todernste“ – Übung zutrifft.

Nicht nur als Journalistin, sondern auch als Bürgerin (und leidenschaftliche Konzertbesucherin) ist mir in erster Linie wichtig, dass sich alle betroffenen Instanzen auf einen derartigen Ausnahmefall im Detail vorbereiten, Tests durchführen und eventuelle Probleme beheben können. Aber braucht man dabei wirklich Zuschauer?

Es gibt viele Informationen, die wir als Journalisten zutage fördern wollen, unabhängig davon, ob es Menschen gibt, die lieber hätten, wir täten dies nicht. Ich denke aber, dass in diesem Fall wirklich absolut niemand, der bei klarem Verstand ist, wirklich wollen würde, dass der endgültige Plan der Einsatzkräfte für einen solchen Notfall an die Öffentlichkeit gelangt, da dies schlicht und ergreifend die Gefahr maximieren würde, statt sie einzudämmen.

Demnach bin ich der Meinung, dass es kein Kindergeburtstag ist, zu dem man jeden einladen muss, der Heißhunger auf Kuchen hat. Außer man will, dass jeder und jede sieht, wie gut man backen kann …