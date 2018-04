Es wäre naiv, von einem liberalen Finanzminister eine tränenreiche Rede zur Armut dieser Welt zu erwarten. Es wäre noch naiver, dies im Rahmen einer Rede zur Gesundheit der Staatsfinanzen zu erwarten, die sich vor allem darum dreht, Wahlkampf zu betreiben und sich selbst auf die Schulter zu klopfen.

Allerdings sollte man zumindest eins von einem amtierenden Minister, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit, erwarten dürfen: dass er das real bestehende Armutsrisiko seines Landes nicht herunterspielt. Doch gerade dies hat Finanzminister Pierre Gramegna am Mittwoch in der Chamber getan – ganz beiläufig, ruhig, als Nebensatz auf die Kritik der Opposition, die Regierung tue so, als würde es jedem im Land besser gehen. Sinngemäß sagte Gramegna, es werde stets über das Armutsrisiko gesprochen, allerdings gebe es “keng Aarmuts-Certitud”. Will heißen: Eigentlich weiß man ja nicht, ob und wie schlecht es diesen armutsgefährdeten Menschen geht und um wie viele es sich tatsächlich handelt. Ist Armutsrisiko also am Ende nur eine methodologische Frage, die Statistiker nach Belieben modulieren können?

Nein, im Gegenteil. Wenn rund 20 Prozent der Menschen in Luxemburg vom Armutsrisiko bedroht sind, kann man nicht so tun, als ob die Regierung trotz ihrer positiven finanzpolitischen Bilanz alles zum Besseren gewendet hätte. Eine solche Süffisanz ist ein Affront für Menschen, die zum Beispiel nie Aufstiegschancen hatten, unter Altersarmut leiden, “working poor” sind – also arbeiten und trotzdem verarmen –, oder von ihrer Mietlast erdrückt werden. Sich im Wahlkampf auf dem Rücken dieser Menschen zu verteidigen, ist ein unappetitliches Spiel mit der sozialen Kohäsion, das kaum dazu beiträgt, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen.