Der OGBL und andere Gewerkschaften fordern sie schon lange, die Arbeitnehmerkammer auch. Die Lohnempfänger sowieso. Für die Arbeitgeber ist sie ein rotes Tuch, das den Untergang bedeuten könnte. Die Rede ist von einer Erhöhung der Löhne.

Der aktuelle Aufschwung dauert nun schon seit 2013 an, die Unternehmen können sich über sprudelnde Gewinne freuen, die Aktienkurse erklimmen immer wieder neue Rekordhöhen.

Doch die Arbeitnehmer, also die, die jeden Morgen zur Arbeit fahren und denen der ganze Aufschwung zu verdanken ist, sind bisher leer ausgegangen. Nach der Krise übten sie sich in Lohnzurückhaltung: Besser eine schlecht bezahlte Arbeit als gar keine. Das führte in vielen Staaten Europas dazu, dass sogar die Mini-Inflation der vergangenen Jahre die kleinen Lohnzuwächse auffraß. Unter dem Strich wurden viele Europäer ärmer.

Den Unternehmen aber geht es heute ein ganzes Stück besser als im Jahr 2008. Viele haben Schwierigkeiten, Personal zu finden. Anstatt aber die Löhne zu erhöhen, suchte man bisher über die Grenzen hinweg.

Doch auch den anderen europäischen Staaten werden die Arbeitskräfte nun rar. Den Unternehmen bleibt also nichts anderes übrig, als die Löhne zu erhöhen. Endlich! Die Lohnempfänger, die auch Konsumenten sind, werden es den Firmen nun bestimmt zurückzahlen.

Lesen Sie auch den Artikel zu dem Thema