Sieben Niederlagen in Folge: Misst man die Erfolge der Luxemburger Fußballnationalmannschaft am Zählbaren, bleibt aus den letzten fünf Monaten bis auf den Punkt gegen Litauen nichts übrig. Diese Auswertung hat nichts mit dem Qualitätszustand auf dem Rasen zu tun – doch es ist die Tabelle, an der die Elf gemessen wird.

Die Entwicklung der „Roten Löwen“ (von der nicht umsonst seit Jahren die Rede ist) ist nicht abgeschlossen. Die außergewöhnliche Leistung – taktisch, technisch, kämpferisch – gegen Portugal unterstrich diese Tatsache nur. Abgesehen von der Wut über katastrophale Schiedsrichterentscheidungen bleibt bei der aktuellen Generation dennoch dieses Gefühl der Unzufriedenheit: Gerson Rodrigues, der am Sonntag mehr als einmal mit finsterer Miene gestikulierte, wusste ganz genau, dass das FLF-Team an diesem Nachmittag zum wiederholten Male schlecht belohnt worden ist.

Genau in diesem Punkt unterscheidet sich die Auswahl von Luc Holtz (noch) von den Spitzenmannschaften. Cristiano Ronaldo hatte wahrlich nicht seinen besten Tag erwischt – und traf trotzdem. Dreckige Nations-League-Siege, unparteiische Schiedsrichter und Kaltschnäuzigkeit im Strafraum sind das, was der FLF-Formation nach ihrem Aufstieg in die Division C (noch) fehlt.