Par Claude Soricelli, auteur de la pétition

C’est entre autres le résultat d’une étude publiée dans la revue Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Alors pourquoi le changement fréquent d’école est chose courante au Luxembourg?

Dans les communes de grandes ou moyennes tailles les changements de secteurs d’affectation se font couramment et les enfants sont „affectés“ dans d’autres établissements.

En tant que parents qui bien sûr ne pensent qu’au bien de leurs enfants la commune responsable doit penser au bien de tout le reste des enfants. La flexibilité administrative et le „Fangerspëtzegefill“ manquent parfois dans la communication avec les services scolaires et les démarches administratives ne sont valables que dans certains cas.

Symptômes psychotiques avérés

Pour leur étude, des scientifiques de la Warwick Medical School à Coventry (Royaume-Uni) ont interrogé des adolescents de douze ans afin de savoir s’ils avaient souffert de symptômes tels que des hallucinations, des interférences de pensées au cours des six mois précédents.

L’étude a révélé que les adolescents ayant changé d’école trois fois ou plus avaient un risque 60% supérieur de développer au moins un symptôme psychotique avéré. Les chercheurs pensent que les changements fréquents d’école conduisent à une faible estime de soi et à un sentiment d’échec social.

Le sentiment d’exclusion pourrait également avoir des effets psychologiques. „Notre étude a révélé que le fait de changer d’école peut, en soit, augmenter le risque de symptômes psychotiques, indépendamment d’autres facteurs“, a affirmé le premier auteur, Swaran Singh.

Le collectif pétition 928 est bien conscient que le nombre de signatures nécessaires à un débat publique est important par rapport aux personnes concernées.

On reste en attente de la réaction du ORK (Ombudskomitee fir d’Rechter vum Kand) Les revendications principales:

– Permettre aux enfants de continuer à fréquenter l’école du début de parcours scolaire même le cas échéant d’un déménagement hors de la commune si les enfants et le parents le désirent.

– Une transparence dans l’organisation des secteurs scolaires.

– Une flexibilité des demandes de changements de secteurs surtout pour les motifs et en particulier si le parcours scolaire a débuté dans un autre secteur scolaire et surtout si les secteurs scolaires ont été changés.