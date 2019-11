Die Wörter Schmelz, Walzwerk und Stahlindustrie haben für die jüngeren Generationen nicht mehr viel Bedeutung. Die Zeiten, in denen der Alltag vieler Menschen von der Schichtarbeit rund um die Hochöfen bestimmt wurde, liegen zu lange zurück. Auf die Stahlkrise folgte der Ausbau des Finanzplatzes Luxemburg. Industriestandorte wurden geschlossen, viele Arbeitsplätze gingen verloren und die Ortschaften im „Minett“ suchten nach neuen Wirtschaftszweigen und nicht zuletzt auch nach Identitäten.

Im Süden bestimmten jahrzehntelang die Industriearbeiter vor und nach Schichtwechsel das Bild im Inneren der Ortschaften. So war das auch in Düdelingen bis zur Werksschließung im Jahr 2005. Seitdem sind die leer stehenden Gebäude nicht nur ein Überbleibsel einer Ära, sondern sie stehen auch symbolisch für eine Krise, aus der herausgefunden werden musste. Ähnlich scheint den Arbeitern von damals heute fast keine Beachtung mehr geschenkt zu werden – obwohl sie unter schwersten Bedingungen eine Menge zum Reichtum unseres Landes beigetragen haben.

Im ganzen Süden, ob in Düdelingen, Differdingen oder auch Belval, stehen diese Zeugen einer vergangenen Zeit. Luxemburg scheint sich bis heute damit schwerzutun, für diese Gebäude eine neue Bestimmung zu finden. Viele von ihnen sind in einem desolaten Zustand. Die Stadt Differdingen hat einen Weg zur Neunutzung gefunden: Im 1535° Creative Hub wurde für die Luxemburger Kreativwirtschaft ein Zuhause geschaffen. In Esch/Alzette kommt bei dem ehemaligen Stahlwerk Esch/Schifflingen sowie der „Lentille Terres Rouges“ langsam, aber sicher Bewegung in die Sache. Auch in Düdelingen ist das neue Ökoviertel „Neischmelz“ bereits geplant. Nachdem die Regierung im Juli der „Cité du film“ eine Absage erteilt hat, wird wieder nach einer neuen Funktion für die bestehenden Industriegebäude gesucht. Der angegebene Grund dafür: keine Nachfrage und zu teuer.

Von der Filmindustrie ist diesbezüglich wenig zu hören. Dabei ist die Filmstadt Düdelingen ein Projekt, mit dem die Stadtverantwortlichen seit der Schließung des Werkes fest gerechnet hatten. Der Grund für das Scheitern liegt wohl in der fehlenden Kommunikation aller Parteien. Anfang nächsten Jahres ist ein Treffen mit den zuständigen Ministerien anberaumt, um über mögliche Alternativen zu diskutieren. In der „Forge du Sud“ selbst macht man sich währenddessen seine eigenen Gedanken: Denkbar wäre eine Erlebniswelt rund um Film und Foto.

Parallel dazu ist im Juni die Gründung eines „Centre national de culture industrielle“ (CNCI) in Aussicht gestellt worden. Auch dies ist ein Projekt, das während der Finanzkrise bereits einmal auf Eis gelegt worden war. Die ursprüngliche Idee lautete, es auf Belval einzurichten. Die Mitglieder der neu gegründeten Vereinigung möchten jene Diskussion um die Neunutzung dieser Industriegebäude führen und dafür sorgen, dass die Geschichte der Luxemburger Stahlindustrie endlich die gebührende Aufmerksamkeit bekommt – bevor es zu spät ist und es keine Zeitzeugen mehr gibt. Doch das Zentrum sucht noch nach einer festen Adresse. In Düdelingen sind gerade Industriegebäude frei geworden. So könnten doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.