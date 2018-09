“Wien soll ech wielen?” – Wie Sie sich bis zu den Chamberwahlen entscheiden können

“Wien soll ech wielen?”

Stellen Sie sich diese Frage bloß nicht zu laut. Wahlkämpfer mit Tunnelblick könnten Sie zu Tode langweilen: Bunte Plakate und süße Facebook-Bilderchen lauern an jeder Ecke. Fehlt es Ihnen zudem an Zeit und Lust, sich durch Wahlprogramme und -veranstaltungen zu gähnen? Sind Sie aber noch nicht ganz bis über beide Ohren politikverdrossen? Ein Programm könnte Ihnen ein wenig Trost schenken: Die Online-Wahlhilfe “Smartwielen.lu” wurde bislang über 70.000 Mal genutzt. Zumindest scheinen Sie nicht alleine an Ihrer politischen Mündigkeit und dem politischen Angebot zu zweifeln. Kernwähler – die Überzeugungstäter unter Ihnen wissen, wer gemeint ist – lassen sich kaum von solchen “Spielereien” beeindrucken. Doch wie steht es um die Neugierigen, Unentschlossenen, Orientierungslosen, Unzufriedenen und Neu- sowie Jungwähler? Wenn sie sich wiedererkennen, kann “Smartwielen” ein nützliches Instrument auf dem Weg zur Wahlentscheidung sein – trotz der vielen Schönheitsfehler des Programms.

Denn das Online-Tool gibt seinen Nutzern keine Garantie für das tatsächliche Verhalten von Politikern im Parlament oder in der Regierung. Es zeigt vielmehr ihre Antworten auf konkrete Fragen zu Sachthemen. Die Kluft zwischen Selbstdarstellung bei “Smartwielen” und tatsächlichem Abstimmungsverhältnis in der Chamber wäre durchaus eine politikwissenschaftliche Studie wert. Nicht weniger problematisch ist die Fragestellung der Online-Hilfe. Es werden keine grundsätzlichen Einstellungen von Politikern, sondern konkrete politische Projekte abgefragt. Wer sich aus Berufsgründen mit ihnen herumärgern muss, ahnt bei den meisten Fragen, welche Partei gerade der “elephant in the room” ist. Wer sich jedoch über seine eigenen Positionen und jene der jeweiligen Parteien sowie Politiker zunächst klar werden will, erhält eine nützliche Orientierung.

Aber selbst wenn Sie sich politisch bereits festgelegt haben, einzelnen Kandidaten dennoch nicht über den Weg trauen, kann “Smartwielen” interessante Ansatzpunkte bieten. Denn fast alle Chamberanwärter haben 43 Fragen zu allen möglichen Themen beantwortet. Ihre Antworten sind auf sogenannten Profilen online einsehbar. Wem es also nicht reicht, dass ein Politiker “gutt schwätze kann” oder “schéi laacht”, kann hier weiterbohren. Es zeigen sich auch innerhalb der Parteien – ob mit oder ohne Regierungsbeteiligung – interessante Nuancen. Manche Unterschiede sind durch die unterschiedlichen Parteiflügel erklärbar, andere gehören in die Kategorie Kurioses. Somit ermöglicht “Smartwielen” ansatzweise, das eigene Bauchgefühl einem Realitätscheck zu unterziehen.

Ursprünglich ist das Programm in der Schweiz entwickelt worden. Einer der zentralen Kritikpunkte der Eidgenossen lautet, dass die Personalisierung des Wahlkampfes durch die Online-Hilfe gefördert werde. Demnach müssen wir uns in Luxemburg keine Sorgen machen: Im Land des Panaschierens ist diese auf “Käpp” fokussierte Politik längst gelebte Realität.