Kürzlich stellte Fernand Kartheiser stellvertretend für die ADR eine parlamentarische Anfrage, die kritisch auf das pädagogische Theaterstück “Ein Känguru wie du” Bezug nimmt, dessen Protagonist ein homosexuelles Känguru ist. Darin stellt der Parlamentarier die Natürlichkeit des künstlerisch Dargestellten sowie die Notwendigkeit, Schulkinder damit zu konfrontieren, infrage. Und hat wahrscheinlich unfreiwillig recht damit, dass das Gezeigte nicht den Tatsachen entspricht.

In der aktuellen Forschung zu gleichgeschlechtlichen Aktivitäten zwischen Tieren finden Beuteltiere nämlich nie (oder nur sehr selten) Erwähnung. Demnach verzerrt die Kreation “Ein Känguru wie du” die Wahrnehmung Heranwachsender, denen die Information vorenthalten wird, dass gleichgeschlechtliche Zuneigung bei insgesamt 1.500 anderen Tierarten vorkommt. Diese stellt beispielsweise bei Giraffen die Regel dar. Auch Delfine vom gleichen Geschlecht tun sich gerne mal gegenseitig was Gutes und sogar manche Käferherzen schlagen höher, wenn das Gegenüber nicht vom anderen Geschlecht ist.

Zudem weisen Ergebnisse mehrerer Studien darauf hin, dass gleichgeschlechtlicher Kontakt besonders häufig zwischen männlichen Tieren auftritt. Zum Beispiel interessiert sich der König der Löwen nicht nur für Löwinnen, und männliche Walrosse sind bis zur Geschlechtsreife sozusagen “homo-” und danach “bisexuell”.

In der parlamentarischen Anfrage ist – wie häufig bei der ADR – von einem “natürlichen” Familienbild die Rede. Dementsprechend haben beispielsweise auch, um bei den Tier-Vergleichen zu bleiben, Theaterstücke über die Schwangerschaft von männlichen Seepferdchen ihre Legitimation. Denn so will es die Natur. Warum sollte man das auch verschweigen wollen?

Der Begriff “natürlich” bedeutet laut Duden: “in der Natur vorkommend, nicht künstlich vom Menschen nachgebildet, hergestellt”. Letzteres passiert aber genau dann, wenn einzelne Menschen, Gruppierungen oder Parteien das Wort nach ihrem Geschmack interpretieren, verformen und zweckentfremden. In einem derartigen Kontext ist es unter anderem die Aufgabe von Journalisten, politische Behauptungen daraufhin zu überprüfen, ob sie einem wissenschaftlichen Vergleich standhalten. Zum Leidwesen so mancher Akteure lassen sich die objektiven Resultate dann meist schlechter verwenden als die ursprüngliche Aussage.

Der menschlichen Spezies gelingt es zwar durchaus, die Natur immer mehr zu zerstören. Ihre Gesetze zu ändern, steht jedoch nicht in der Macht des Menschen. Die Natur ist zäh. Und das ist gut so.