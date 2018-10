Vor 50 Jahren begann eine neue Ära in der Zivilluftfahrt: Boeing präsentierte sein Modell 747. Diese Maschine trug erheblich dazu bei, interkontinentale Luftreisen zu demokratisieren. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren solche Reisen eine noch recht elitäre Angelegenheit. Wenn auch die isländische Loftleidir ganz ohne Jumbo bereits ab 1955 die USA zum Niedrigtarif vom Findel aus erschloss (u.a. mit der auf der Bristol Britannia basierenden Canadair CL-44), so war es doch der Jumbo-Jet bzw. Lockheeds Tristar oder die DC-10 von Douglas, welche definitiv die Massen auf der Langstrecke in die Luft brachten.

Der Fortschritt, den die Fliegerei erlebte, ist nichts weniger als eindrucksvoll: Denn der erste Linienflug mit Passagieren überhaupt fand nur 54 Jahre vor dem Roll-out der ersten 747 statt. Er wurde 1914 mit einem klapprigen Flugboot vom Typ Benoist XIV zwischen Sankt Petersburg und Tampa in Florida durchgeführt. Der Jumbo hingegen wird ein halbes Jahrhundert nach seinem Erstflug immer noch produziert.

Bis Fliegen billig wie Dreck wurde, mussten allerdings noch einige Jahrzehnte ins Land gehen. Wobei Billig-Airlines wie Southwest, Ryanair, Easyjet oder Lion Air nicht mit Jumbos, sondern mit zweistrahligen Maschinen wie der Boeing 737 oder der A320-Familie von Airbus – die sich mittlerweile auch für Transatlantikflüge eignen – dafür sorgten, dass Linienflugzeuge zu einer Art Fernbus mit Flügeln geworden sind.

Dass das Fliegen nicht mehr nur den Betuchten vorbehalten bleibt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch muss man sich fragen, ob es mittlerweile nicht zu billig geworden ist. Millionen von Flugreisen werden in der Tat von Menschen absolviert, die im Grunde nichts anderes tun, als vor sich selbst zu flüchten. Weil sie nämlich nichts Gescheites mit sich selbst anzufangen wissen. Ungezählte Zeitgenossen bekämpfen mit der Vielfliegerei die bohrende Langeweile, die ihr ansonsten doch recht ereignisarmes Leben so schwer erträglich macht.

Also jettet man jedes Wochenende irgendwo anders hin, das Ziel ist im Grunde piepegal. Hauptsache das Bier ist billig und die Tanzschuppen cool. Horden von gelangweilten Vergnügungssüchtigen mit „Beien am Aasch“ fallen über Reiseziele her, die ihnen im Grunde total an besagtem Körperteil vorbeigehen, weshalb auch die wenigsten eine Ahnung von Kultur und Geschichte jenes Ortes haben, den sie gerade heimsuchen.

Hinzu kommt, dass sie oft genug durch ihr unterirdisches Benehmen – wozu etwa gehört, dass man sich in Venedig ambulant Pizza ins Gesicht stopft – der Lebensfreude der Einheimischen und der rücksichtsvolleren Touristen arg zusetzen.

Für die Schäden, welche die Vielfliegerei an Klima und Umwelt verursacht, kommen weder die Airlines noch deren Kunden auf. Sie werden vielmehr von der Allgemeinheit bezahlt und ausgebadet. Und so muss man sich in der Tat fragen, ob man das Fliegen aus Langeweile nicht wieder dadurch einschränken sollte, indem man es wieder erheblich teurer macht. Etwa durch angemessene Flughafen- und Umweltgebühren. Und indem man sämtlichen Lohnsklaven der Billigheimer endlich anständige Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen garantiert.