Wenn die UNO den Mythomanen-in-Chief demütigt

Einer der Lieblingsvorwürfe von Donald Trump an die Adresse seines Amtsvorgängers Barack Obama lautete, dass dieser die USA zum Gespött der Welt gemacht habe. Das entsprach, wie zum Beispiel auch die Mär von Obamas angeblicher Geburt in Kenia, zwar nicht den Tatsachen, doch Tatsachen haben diesen Mann seit jeher immer nur so lang interessiert, wie sie dazu geeignet waren, seine eigenen Interessen zu befördern. Sobald sie dies nicht tun, wird fabuliert und gelogen, dass sich die Balken biegen.

Vor seinem eigenen Publikum, dem Redneck Joe Sixpack und seinen Buddies, muss er nicht befürchten, sich damit lächerlich zu machen. Sie würden ihm selbst dann begeistert glauben, wenn er behauptete, dass die Erde eine Scheibe sei, deren beleuchtete Seite allein den Amerikanern zustehe.

Doch offensichtlich scheint der Mythomane-in-Chief nicht in der Lage gewesen zu sein, den Unterschied zwischen seinen eigenen Wahlrallies und der UN-Vollversammlung zu erkennen.

Als er dort die vollkommen beknackte Behauptung zum Besten gab, dass seine Regierung bereits mehr geleistet habe als fast alle ihre Vorgängerinnen seit 1776, provozierte er jene Reaktion, die im hiesigen „Chamberblietchen“ so schön mit „hilarité générale“ umschrieben zu werden pflegt, die aber in den heiligen Hallen der Weltorganisation eher „unheard of“ ist. Trump hatte es tatsächlich fertiggebracht, dass erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ausgelacht wurde.

Und mithin auch die Nation, die er repräsentiert. Und zwar verdientermaßen dafür, dass sie eine Lachnummer wie ihn zum Staatschef gekürt hat. Eines ist indes klar: Trump wird sich an der UNO rächen.

Denn seine vordergründig humorvolle Reaktion auf die Lacher – „that’s okay“ – kaschierte nur notdürftig die brennende Schmach, als die er das Ganze offensichtlich empfand.

Er bestieg die Rednerbühne als der Welt mächtigster Staatsmann und verließ die Bütt als Stand-up-Comedian malgré lui.

Diese Episode wird ihn in seinem Hass auf die „Schwatzbude“ UNO nur bestärken. Doch wird Nikki Haley, seine Botschafterin am Hudson River, für die Demütigung ihres allerhöchsten Gebieters wohl ebenfalls büßen müssen.

Ihre verzweifelten Bemühungen, der Sache doch noch einen positiven Spin zu verleihen, machten indes alles nur noch schlimmer. Sie entblödete sich in der Tat nicht, zu behaupten, dass die ausländischen Spitzenpolitiker mit ihrem Gelächter in Wahrheit Trump ihren besonderen Respekt bekunden wollten.

Haleys untertänigste Pirouette vermittelte einen tiefen Einblick in die Zustände, die an Trumps Hofstaat mittlerweile herrschen. Er ist einer der wenigen Orte, die man selbst heute noch getrost als Irrenhaus bezeichnen darf. Ein Irrenhaus mit Atombomben.