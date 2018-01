20202222Die hier gestellte Frage heißt nicht: Was sollte „links“ können? Sondern: Was kann „links“, wenn „links“ regiert oder mitregiert? Wohlverstanden, innerhalb des kapitalistischen Systems, das zurzeit in der Gestalt der freien Marktwirtschaft alternativlos scheint. Obschon es – wo Marx recht hat, da hat er recht – zwingend die Ungleichheit wuchern lässt, um Privilegien zu fördern. Den Wähler scheint diese fundamentale Fehlleistung nicht zu stören, ansonsten wäre er wohl dem Ruf der Revolutionäre gefolgt.

Der alte Traum eines jeden Sozialdemokraten ist, die Gesellschaft schrittweise von allen gesellschaftspolitischen Altlasten zu befreien und zweitens die Marktwirtschaft progressiv so zu gestalten (regulieren), dass sie das Prädikat „sozial“ verdient. Die ersten Schritte in diese Richtung waren mutig und groß; sie brachten allen sowohl die Allgemeinbildung und im Anschluss die politische(n) Freiheit(en) als auch, darüber hinaus, statt Almosen die gesetzlich verbrieften sozialen Rechte.

Aber seit diese Schritte getan sind und die Gegenseite (in Luxemburg vornehmlich die ehemalige Rechtspartei, heute CSV genannt) in der Lage ist, sich als eine fortschrittlich gesinnte auszugeben, läuft den Enkeln der Vorkämpfer die Gefolgschaft davon. Laut Meinungsumfragen würde die LSAP trotz ihrer kontinuierlich überwiegend guten Regierungsarbeit im Oktober wiederum schrumpfen.

Im Kern liegt das Problem der LSAP darin, dass von ihr erwartet wird, die sozialpolitischen Fehlleistungen des Systems zu beheben. Mit den gesellschaftspolitischen Unzulänglichkeiten findet man sich eher ab. Klartext: Es sind keine Wahlen mit der Trennung von Kirche und Staat oder mit der Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu gewinnen, aber sehr wohl wegen der Renten, der Steuern, des Mindestlohns, des Urlaubs, der Teuerung, der Wohnungen und Straßen, der Krankenkassen usw. zu verlieren. Nun verweist die LSAP auf die in der Tat erheblichen Budgetgelder, die der Staat zugunsten der unteren und mittleren Einkommen umverteilt und auch umverteilen kann, weil die Wirtschaft unter einem LSAP-Minister boomt. Sie wendet sich mit ihren Argumenten an den Kopf, nicht an den Bauch. Der politische Bauch fühlt, und seine Gefühle sind stärker als die Vernunft.

Er fühlt nicht nur, der Bauch, er vergisst, was er gestern bekam. Inzwischen hat die interdisziplinäre Forschung erkannt, dass jede positive Umverteilung, die aufgrund der verbesserten Wirtschaftsleistung und der verbesserten Produktivität geschah, nach kurzer Zeit vergessen ist. Die Menschen wollen mehr, weil sie alle, alle! empfindsamer auf Ungleichheiten und Reichtum reagieren.

Man verdrängt auch die Tatsache, dass das System an sich, das kapitalistische, den Kleinstaat Luxemburg Regeln unterwirft, die nicht umzustoßen sind, es sei denn von einer Revolution im gesamten Westen (USA/Kanada, EU, Lateinamerika, Japan, Australien, Südafrika, Israel und einige mehr). Der Spielraum für nationale Politik ist eng geworden, die Schlinge wird sich weiter zuziehen.

Unter solchen Rahmenbedingungen haben es sozialistisch-sozialdemokratische Parteien schwerer als andere, zumal sie in Koalitionsregierungen natürlich Abstriche von ihrem schönen linken und linkeren Programm machen müssen.

Das luxemburgische Wahlsystem begünstigt die Clevere Soziale Volkspartei ungemein. Diese säckelt aufgrund der geschichtlichen Entwicklung 30 bis 35% der Stimmen ein, was ihr 40 und mehr Prozent der Sitze bringt. So kann sie sich den Juniorpartner auswählen, der am wenigsten aufsässig ist. Nur in zwei Ausnahmefällen (1974 und 2013) funktionierte es nicht. Aber dieses Jahr stünden der CSV, wenn „Gambia“ nicht auf 31, 32 Sitze kommt und somit bestätigt wird, rechnerisch drei kleinere und eine Kleinstpartei zu Dienste: „déi gréng“, DP, LSAP und ADR. CSV-Herrschaft im Mäntelchen der Demokratie. Doch was sollte beispielsweise die LSAP tun, um wieder zu erstarken?

Na: Wir raten natürlich zu einem guten linken sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Programm (Bildung und Kultur nicht zurückstellen!).

Aber wir raten eindringlichst zur Schaffung von verbindlichen Allianzen mit fortschrittlichen Verbänden, Vereinen und Institutionen zur gemeinsamen Festlegung von nicht verhandelbaren Forderungen, weder in einer Regierungskoalition noch in einer Oppositionsphase. Die Genossen finden Verbündete, wenn sie solche suchen. Das war die gute Nachricht.