Seitdem das Tageblatt über das Rammstein-Konzert berichtete und die schlampige Organisation des „Atelier“ kritisierte – wobei die Kritik in dieser Zeitung im Vergleich zu den Stimmen, die in sozialen Netzwerken laut wurden, relativ zahm ausfiel –, wurde der Escher Zeitung das Recht auf eine journalistische Akkreditierung für Konzerte in der Hollericher Straße entzogen.

Das Tageblatt dürfe weiterhin über Konzerte im Atelier berichten – würde aber im Gegensatz zu anderen Medien nicht mehr akkreditiert werden. Dabei gehört es zum Job eines Kulturjournalisten, Kulturereignisse zu besuchen und darüber zu berichten. Kulturinstitutionen gewährleisten ihm unter gewissen Bedingungen freien Zugang zu diesen Events.

Dass ein solches Vorgehen unfair ist und davon zeugt, dass das Atelier sich von der Presse höchstens eine Hofberichterstattung erwünscht, ist klar. Dass es kindisch ist, ein Presseorgan des Platzes zu verweisen, weil es seine Rolle ernst nimmt, auch. Da dies seitens des Atelier nicht zum ersten Mal passiert, kann man diese Verbannung auch ein bisschen mit Stolz aufnehmen. Dass „den Atelier“ eine Privatfirma ist, die ihren Zugang nach Gutdünken erlauben oder verwehren kann, haben in der Vergangenheit bereits mehrere Presseorgane zu spüren bekommen. Es zeugt aber vor allem auf alarmierende Weise von einer Zeit, in der Journalismus eine so geringfügige Rolle spielt, dass man auf klassische Berichterstattung gerne verzichtet.

Durch die zeitgenössischen Kommunikationsmittel wird klassischer Journalismus immer mehr als verstaubt betrachtet, das Atelier braucht nicht nur keine Werbung mehr in der Tagespresse zu schalten, sondern verzichtet mittlerweile auch gerne auf Berichterstattung einer Tages- oder Wochenzeitung, wenn diese mal kritisch über Organisationsprobleme berichtet. Die zahlreichen Besprechungen, in denen das Atelier und seine Programmierung Lob ernteten, sind dann schnell in Vergessenheit geraten.

Die Machtspielchen, die sich darin ablesen, sind verstörend: Der journalistische Berichterstatter, ganz gleich, wie groß sein musikkulturelles Verständnis ist, steht am Ende der Nahrungskette, der Organisator lässt lieber Blogger berichten, die meist nicht nur von der Musik, die gespielt wird, keine Ahnung haben, sondern sich in erster Linie für die Selbstinszenierung oder die Foodtrucks interessieren. Immerhin sind diese aber, so wird implizit suggeriert, noch für den freien Einlass dankbar. Ob der Musiker selbst nicht vielleicht lieber eine professionelle Rezension liest, ist dem Veranstalter herzlich egal.

Dem Journalisten gibt man so zu verstehen, dass Qualitäten wie kritischer Geist und Ehrlichkeit vom alten Schlag sind. Es gibt ja ausreichend Menschen und gar Medien, die den Veranstalter bedingungslos toll finden und deren fast gänzlich unkritische Artikel einer kostenlosen Werbefläche gleichkommen.

Dass die Verachtung des Atelier gegenüber Journalisten nicht neu ist, weiß man aus Zeiten des „Rock-A-Field“: Im Laufe der Jahre verwandelte sich das Pressezelt immer mehr in eine Art Hühnerstall. Dass Laurent Loschetter, der CEO vom Atelier, aber im Verwaltungsrat eines Presseorgans sitzt, stimmt einen dann doch irgendwie fassungslos – jemand, der sich in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied für die Pressefreiheit engagieren sollte, reagiert in seiner Funktion als Chef eines Privatunternehmens beleidigt und stellt innerhalb der Medien Hierarchien auf, um diejenigen zu strafen, die seinem Unternehmen gegenüber kritisch eingestellt sind. „Völkerball“ heißt nicht nur eine rezente DVD von Rammstein – es bezeichnet auch eine Sportart, bei der man die Gegnergruppe mit einem Ball abschießen muss. Es fragt sich, welches Medium zur nächsten Zielscheibe von Loschetter und Co. wird.