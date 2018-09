Mit dem Zeitgeist tut Luxemburg sich schwer. Meist hinkt man etwas hinterher. So wie beim Mai 1968, dessen Studentenproteste hierzulande erst drei Jahre später, 1971, stattfanden. Ähnlich hält es sich mit der Regierungsbildung im Herbst 2013. Zur Tragik der linksliberalen Koalition gehört, dass sie in einer zutiefst konservativen Zeit gebildet wurde. Aufgerissene Fenster wurden angekündigt, tiefgreifende Gesellschaftsreformen … In den Fernsehnachrichten wurde derweil von jenseits der Grenzen Abend für Abend der Wunsch nach Stabilität, nach möglichst wenig Veränderung, ja nach einer Rückkehr zu längst überholten Wertvorstellungen aus vergangenen Zeiten aufgetischt.

Einerseits kann sich niemand, der sich einer Wahl stellt, dem Zeitgeist komplett entziehen. Andererseits erscheint man, wenn man zu sehr jeder Mode hinterherrennt, schnell als Fahne im Wind, ohne Rückgrat oder Überzeugungen. Schaut man sich die Wahlplakate an, die seit wenigen Tagen den Straßenrand schmücken, ist man zwischen diesen beiden Gefühlen hin- und hergerissen.

Der DP-Slogan “Zukunft op Lëtzebuergesch” führt bei den wirklich liberalen Parteimitgliedern zu Sodbrennen. Ein Werbespot, der als einzige inhaltliche Aussage die “Heemecht” als Hintergrundmusik laufen lässt, hat seither sicher nicht für Linderung gesorgt. Aber auch bei “déi gréng” bestanden offensichtlich Sorgen darüber, wie die Partei überhaupt zu dem Land steht, das sie mitregiert. Wie lässt sich sonst erklären, dass der Spruch “Well mer eist Land gär hunn” auf sämtliche Wahlplakate gehievt wurde?

Rechts der Mitte wird seit jeher mit Heimatscholle, Tradition und Fahne geworben. Je weiter man nach rechts kommt, umso schneller werden diese Fragen zum einzigen Inhalt. Dass jedoch auch DP und Grüne hier mithalten wollen, darf getrost dem Zeitgeist zugeschrieben werden.

Wobei die beiden Regierungsparteien sich jedoch auch auf die Ratschläge von Populismusforschern stützen können. Die aktuelle Stärke des Rechtspopulismus würde sich auch dadurch erklären, dass linke Kräfte das Thema “Heimat” anderen überlassen haben. Sich mit den Ungerechtigkeiten in der großen Welt zu beschäftigen, sei schön und gut. Dabei seinen potenziellen Wählern den Eindruck zu vermitteln, ihre Sorgen seien unwichtig oder zumindest zweitrangig, sei hingegen gefährlich.

Der deutsch-amerikanische Politologe Yascha Mounk hat so das Konzept eines “inklusiven Patriotismus” entwickelt. Dieser beharrt darauf, dass weder Religion noch die Hautfarbe darüber bestimmt, ob jemand Teil des politischen Systems und der Gesellschaft ist. Gleichzeitig scheut er nicht davor zurück, zu sagen, dass es etwas Besonderes an dem kollektiven Zusammengehörigkeitsgefühl der Nation gibt.

Haben die Parteien in Luxemburg demnach lediglich die Zeichen der Zeit erkannt? Zum Teil trifft dies sicher zu. Im Gesamten darf man jedoch daran zweifeln: Zu plump ist die Heimattümelei, zu abwesend die Vertiefung des Ansatzes.

Die Begriffe “Heimat” und “Nation” stellen für Luxemburg eine besondere Herausforderung dar. Sie nicht den Stammtischen und Facebook-Gruppen zu überlassen, ist lobenswert. Doch genügt es nicht, sie aufzugreifen. Sie wollen vor allem mit, der Realität gerecht werdenden, Inhalten gefüllt werden.