Der Spruch “too big to fail” wird vor allem in der Wirtschaft angewendet und bezeichnet Unternehmen oder Einrichtungen, die eine zu bedeutende Rolle spielen, um in Insolvenz zu gehen. Dann springt im Normalfall der Staat oder die Staatengemeinschaft ein. So zum Beispiel während der Finanzkrise 2008. Man spricht auch von Systemrelevanz der Unternehmen.

Das Prinzip “too big to fail” findet aber auch im Sport mit großer Regelmäßigkeit seine Anwendung. Auch hier geht es um Geld und um die Wahrung eines lukrativen Systems. Ob bei den Football-Leaks-Enthüllungen oder dem Skandal um den spanischen Blutpanscher Eufemiano Fuentes: Die ganze Wahrheit kommt entweder nie ans Tageslicht oder aber die Konsequenzen bleiben ganz einfach aus. Die Football-Leaks-Plattform legt einen Skandal nach dem anderen offen, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf den Fußball hat. Aussitzen hat sich für die Verantwortlichen – ob Sportler, Trainer, Betreuer oder Funktionär – als probates Mittel herausgestellt.

Im Falle des Fuentes-Skandals bedeutet “too big to fail”: “Zu viele mächtige Leute mit zu vielen Interessen”, so bezeichnete es der Chefermittler der Operación Puerto gegenüber dem Tageblatt. Es ist aber nicht nur der Einfluss der Mächtigen, der der Aufklärung bei Doping- oder Korruptionsskandalen im Wege steht.

Der Sport ist ein hochemotionales Feld und das Empfinden der Öffentlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Als Frank Schleck 2008 erklärte, dass er Fuentes 7.000 Euro für ein Trainingsprogramm überwiesen habe, hatten zwar einige bereits Zweifel an dieser Darstellung, doch mindestens ebenso viele waren froh darüber, dass es eine Erklärung gab, die nichts mit Doping zu tun hatte. 2008 war die erfolgreichste Tour de France für Luxemburg seit Jahren. Die Radsport-Euphorie hatte das gesamte Land im Griff und die Sportler wurden als Nationalhelden verehrt. Allein durch diese Gegebenheiten stand die nationale AntiDoping-Agentur unter großem Druck, ob bewusst oder unbewusst. Die ALAD betont zwar, dass sie alles in ihrer Macht Stehende unternommen habe, um die Affäre voranzubringen, doch scheint es heute so, als hätte sie wohl bei den falschen Stellen nachgefragt und nicht intensiv genug nachgehakt.

Dass sich auch heute, zehn Jahre danach, immer noch niemand zu diesem Fall äußern will, spricht ebenfalls für sich. Ob Schleck sich damals etwas hat zuschulden kommen lassen oder nicht, sei dahingestellt, doch auch er war damals “too big to fail” und so kam es allen Beteiligten entgegen, dass das Verfahren im Dezember 2008 aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde.

Der damalige Chefermittler der Guardia Civil ist der Meinung, dass die Welt 2006 einfach noch nicht bereit für einen so großen Skandal war. Heute wäre es vielleicht anders. Das Verhalten der Akteure aus Luxemburg lässt allerdings nicht darauf schließen.