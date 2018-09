Der Aufschrei war groß. Athleten, Politiker, Funktionäre und Anti-Doping-Kämpfer reagierten zu großen Teilen mit Unverständnis auf die Entscheidung des Exekutivkomitees der Welt-Antidoping-Agentur (WADA), die Suspendierung der russischen Antidoping-Agentur aufzuheben. Und das, obwohl zwei wichtige Bedingungen noch nicht erfüllt sind.

Zum einen hat Russland den McLaren-Report über das staatlich organisierte Dopingsystem noch nicht anerkannt und zum anderen hatten die WADA-Ermittler noch keinen Zugang zu den Daten des Moskauer Labors. Den müssen die russischen Behörden der WADA allerdings bis Juni 2019 gewähren. Aufgrund von Regeländerungen drohen ansonsten noch strengere Sanktionen. Damit begründete das Exekutivkomitee auch den Schritt der Wiederzulassung.

Doch das Verständnis für diese Maßnahme hielt sich in der breiten Öffentlichkeit in Grenzen. „Verlorene Glaubwürdigkeit“ oder „Betrug an den sauberen Sportlern“, ja sogar von „Verrat“ ( Süddeutsche Zeitung ) war die Rede. Es sind ähnliche Schlagzeilen, wie man sie erst vor wenigen Monaten lesen konnte. Damals hatte der Internationale Radsportverband, auf Empfehlung der WADA, das Dopingverfahren gegen Christopher Froome eingestellt. Eigentlich sind es die gleichen Schlagwörter, die man im Rahmen jeder größeren Doping-Affäre hört.

So gesehen ist der Fall Russland einmal mehr die Bestätigung, dass die WADA als Kontrollinstanz des Sports versagt hat. Sie ist einfach Teil des Systems. Egal, wie groß der Aufschrei nach jedem neuen Skandal auch ist – und im Falle der WADA kommt er sogar von den eigenen Mitgliedern, also den nationalen Antidoping-Agenturen –, grundlegende Veränderungen folgen nie. Das hat wohl auch damit zu tun, dass sich Sportfunktionäre relativ viel erlauben können, bis sie persönlich die Konsequenzen zu spüren bekommen. Man braucht sich nur das Beispiel Sepp Blatter anzuschauen. Es dauerte Jahre, bis der ehemalige FIFA-Chef aus seinem Präsidenten-Sessel flog. Und so können die Bachs, Reedies und wie sie alle heißen auch weiterhin Deals untereinander oder mit fragwürdigen Partnern abschließen, ohne dass sie etwas zu befürchten haben.

Die Einzigen, die das System vielleicht ändern könnten, sind die Sportler selbst. Dafür müssten sie sich allerdings noch mehr zusammenschließen und mit einer Stimme sprechen. Was bereits eine große Herausforderung ist, denn nicht umsonst wird von oben versucht, den Einfluss der Athleten so gering wie möglich zu halten. Die Sportler sind die eigentliche Einnahmequelle der Sportverbände und -organisationen. Und solange die Einnahmequelle weiter sprudelt, gibt es keinen Grund, das System infrage zu stellen.