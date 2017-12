Damit wäre es also so weit. Das erste Mal in seinem Leben befindet sich der auch bereits mittelalte Schreiber dieser Zeilen in einem Land mitten in Westeuropa, in dem Rechtsextreme (und zumindest ehemalige Neonazis) mitregieren. Aus einer Partei heraus, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Nazi-Schergen gegründet wurde.

...