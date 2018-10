Eine Demokratie kann sich auf ganz demokratische Weise selbst abschaffen: Eine Mehrheit der Wähler stimmt dafür und braucht von da an nicht mehr wählen zu gehen. Die Qual der Wahl hat ein Ende. Von da an bestimmt einer, wo’s langgeht, und die anderen brauchen sich über die Res publica nicht mehr den Kopf zu zerbrechen.

In den meisten Demokratien ist diese Regierungsform ja nicht vom Himmel gefallen: Sie wurde im Laufe von bitteren und blutigen Konflikten unter enormen Opfern erkämpft.

Menschen nahmen Folter und Ermordung in Kauf, weil ihnen ein Leben in Knechtschaft nicht mehr lebenswert erschien. In Europa wie in Brasilien.

Und dann beschließt die Wählerschaft an einem hässlichen Wahltag, dass ihr die Demokratie fad geworden ist, dass ihr die ganze Veranstaltung eh nichts bringe. Dann wird die „Herrschaft des Volkes“ auf der Deponie für gescheiterte politische Ideen entsorgt und alle Kämpfe waren umsonst.

Man fragt sich natürlich, wie blöd muss ein Volk sein, um so etwas zu tun? Ist eine Hälfte der Brasilianer kollektiv geistig abgeschmiert, als sie dem Diktatur-Bewunderer Bolsonaro zu den Hebeln der Macht verholfen hat?

Wohl kaum: Denn wenn in einem Land die Demokratie plötzlich als entbehrlich angesehen wird, dann meist, weil sie den hohen Erwartungen, die sie beim Volk erweckt hat, nicht gerecht werden konnte. Rund 33 Jahre sind seit dem Ende der letzten Militärdiktatur in Brasilien vergangen, doch für viele Brasilianer hat die Ära der Demokratie wenig gebracht. Wucherndes Elend, eine Korruption, die den ganzen gesellschaftlichen Körper durchsetzt und zerfrisst, allgegenwärtige mörderische Gewalt in der ach so lebensfrohen Karneval-Hochburg Rio: Auf all das wussten in den vergangenen Jahrzehnten die demokratischen Regierungen keine überzeugende Antwort.

Und dann kommt der Moment, wo das Volk einem Demagogen nachläuft, weil der einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet. Der Armee-Kapitän i.R. Bolsonaro verspricht, dass „Ordnung und Fortschritt“ (die Devise auf der brasilianischen Nationalflagge) nun endlich Einzug halten werden, sobald man nur das Land so führe wie eine Armee.

Das Problem: Armeen mögen für vieles gut sein, ihre Befehls- und Verwaltungsstrukturen lassen sich nicht einfach zur Regierung einer Zivilgesellschaft transplantieren. Denn deren Probleme sind so komplex, dass die glasklaren und einfachen Befehlsketten der Streitkräfte für ihre Lösung nicht die geeigneten Instrumente parat haben.

Glorreiche Generäle haben im Laufe der Geschichte oft miese Politiker abgegeben. Kommissköpfe sind außerhalb von Schlachtfeld und Kasernenhof meist für wenig Nützliches zu gebrauchen. Doch wenn die Brasilianer dies merken, wird es zu spät sein.

Es ist viel leichter, eine Demokratie kaputtzumachen, als sie bei Bedarf wieder aufzubauen.