Das sich lachhafterweise selbst als “Freistaat” bezeichnende Bundesland Sachsen ist dabei, zur Schande Deutschlands auszuwachsen.

Vor gut 20 Jahren war der Urheber dieser Zeilen auf Einladung der Bundesregierung vor Ort, um sich vom Aufbruch Sachsens in die Moderne überzeugen zu lassen. Funkelnagelneue Mikroprozessorfabriken, umfangreiche Investitionen in öffentliche Einrichtungen und der Wiederaufbau Dresdens sollten ein Bild von einem Gemeinwesen vermitteln, das zutiefst entschlossen sei, mit voller Energie den während der 40-jährigen SED-Herrschaft aufgelaufenen Rückstand wieder wettzumachen.

Doch heute verströmt Sachsen zusehends den Eindruck einer europäischen Hochburg des braunen Miefs. Zwar leben in diesem Bundesland relativ wenige Immigranten, und doch feiern hier Hass, Rassismus und patridiotische Borniertheit fröhlich Urständ.

Dabei besteht kein Zweifel daran, dass eine große Mehrheit der Sachsen ehrliche und anständige Menschen sind, die mit dem Fascho-Gesocks nichts am Hut haben.

Die Tatsache aber, dass die örtliche Polizei regelmäßig weder willens noch in der Lage zu sein scheint, den braunen Umtrieben Einhalt zu gebieten, sowie die offensichtliche Passivität der politisch Verantwortlichen gegenüber rechtsextremistischen Auswüchsen geben uns westlichen Nachbarn zusehends Anlass zur Sorge.

Der rechte Mob, der die Straße erobert und Hatz auf Andersdenkende und “Nichtarier” macht, eine “Pegizei”, die dem Mob bestenfalls desinteressiert zuschaut, sowie Politiker, die verzweifelt darum bemüht zu sein scheinen, es sich nicht mit den Wutbürgern, die eine starke Fraktion des Wahlvolkes darstellen, zu verderben: Hier braut sich was zusammen, das bei der nunmehr ältesten Generation in unserem Lande böse Erinnerungen heraufbeschwört.

Besonders besorgniserregend an der jüngsten Gewaltorgie in Chemnitz ist der Entrismus der gewalttätigen Rechten in bürgerliche Kreise. Teile der Letzteren, die “Das wird man ja aber doch wohl noch sagen dürfen”-Fraktion, nehmen die brutalen Exzesse der Neonazis offensichtlich billigend in Kauf. Auch wenn sie sich selber niemals die Hände blutig machen würden, freuen sie sich dann aber doch klammheimlich darüber, wenn die Glatzen “Nigger” und “Kanaken” klatschen.

Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman zitierte dieser Tage einen Freund, der kurz nach dem Fall der Mauer lästerte, dass Osteuropa mit dem Untergang des Kommunismus wieder zu seinem wahren historischen Pfad zurückkehren könne: dem Faschismus.

In Sachsen kann man jedenfalls derzeit studieren, was dabei rauskommt, wenn es die Politik aus Feigheit und Opportunismus versäumt, Leuten, die weder moralisch noch kulturell jemals im demokratischen Rechtsstaat angekommen sind, rechtzeitig in die Parade zu fahren.