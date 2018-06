Am Dienstag feierten die gekrönten Staatshäupter von Belgien und den Niederlanden zusammen mit Luxemburgs Großherzog in Brüssel den 60. Jahrestag der Benelux-Gründung. Die breite Öffentlichkeit hat das Ereignis kaum bewegt. Der Dreier-Staaten-Bund, in den letzten Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs angedacht und 1958 ...