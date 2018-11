Gestern Nachmittag zeigte die App des Nachhaltigkeitsministeriums “Meng Loft” für die hauptstädtische Avenue de la Liberté einen Luftqualitätsindex von vier (von maximal zehn) an, später verschlechterte sich auch die Luft in Vianden auf diesen Wert. Dabei gab es weder Smog- noch Feinstaubalarm und der Verkehr war, wie er immer ist. Gestern war ein ganz normaler Herbsttag.

Unter “Gesundheit und Ratschläge” erfährt der Nutzer der App, dass die ersten negativen Auswirkungen auf die Gesundheit ab der Stufe vier zu erwarten sind. Von den vielen Leuten, die gestern die Avenue de la Liberté entlangschlenderten oder die Burg in Vianden erklommen, haben sich einige bestimmt über gereizte Schleimhäute, Atemwege oder Augen beklagt. Besonders betroffen sind Kinder, ältere und gebrechliche Personen sowie Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Die Luftqualität ist auch nicht der erste Gedanke, wenn man diese Symptome verspürt. “Da habe ich wohl eine Erkältung erwischt”, ist die einfachste Erklärung. Diese Erkältung mit Bewegung an der frischen Luft zu kurieren, könnte kontraproduktiv sein. Jogger und Radfahrer atmen schneller – also auch mehr Ozon, Feinstaub und Stickstoffdioxid – ein. Da erhärtet sich der Verdacht, dass das Joggen durch den Hauptstadtverkehr keine Wohltat für den Körper sein kann.

Die Schadstoffquellen sind auch schon lange bekannt, der Straßenverkehr steht auf der Liste der Übeltäter an prominenter Stelle. Aus diesem Grund gibt der Gesetzgeber den Automobilherstellern seit Jahrzehnten immer strengere Umweltauflagen vor. Mitte der 1980er wurde Blei als Benzinzusatz verboten und Abgaskatalysatoren wurden Pflicht. Die Abgasnorm Euro1 gilt seit dem Jahr 1992. Danach wurde die Euronorm im Fünfjahresrhythmus verschärft. Die aktuelle Norm Euro 6 gilt seit 2015.

Die Abgasaufbereitung wurde immer aufwendiger und immer teurer für die Automobilhersteller. Für einige wurde sie zu aufwendig. Seit spätestens 2015 ist bekannt, dass viele Hersteller die Behörden bei der Zulassung betrogen haben und deren Fahrzeuge in Wirklichkeit viel mehr Schadstoffe in die Atmosphäre entlassen als eigentlich erlaubt.

Laut wissenschaftlichen Hochrechnungen sterben in Europa jährlich etwa 5.000 Menschen zu früh, weil Dieselautos im realen Straßenverkehr die auf Prüfständen gemessenen Grenzwerte für Stickoxide überschreiten. Statistisch gesehen ist in Luxemburg wegen des Dieselskandals eine niedrige zweistellige Zahl von Einwohnern vor ihrer Zeit gestorben.

In den Big-Business-freundlichen USA wurde VW zur Kasse gebeten, Manager kamen in den Knast und die Kunden konnten das Auto zurückgeben, wenn sie nicht wollten, dass es umgerüstet wird. Seither halten die Fahrzeuge die Umweltbestimmungen ein – auch die Neufahrzeuge.

In vielen Staaten Europas reagieren die Behörden mit Umweltzonen und im Extremfall Fahrverboten, um die Luft sauberer zu bekommen. In Luxemburg wurde kein Diesel umgerüstet und Fahrverbote taugen hier höchstens als Aprilscherz.

Die Partei, der am ehesten zugetraut wird, die Luft wieder sauber zu bekommen, war der große Wahlgewinner und wird wohl wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Es bleibt zu hoffen, dass der zuständige Minister nun selbst aktiv wird und am Ende der Legislaturperiode die Luft messbar sauberer ist. Vielleicht kann das Luxemburger Modell dann das Vorbild für die so oft geforderte “europäische Lösung” werden.