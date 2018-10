Er kam mit dem Fahrrad zur ersten Runde der Koalitionsverhandlungen. Wie sollte es auch anders sein, setzte sich François Bausch doch als Minister für Nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur konsequent für die Stärkung der Rechte der Radfahrer ein.

Für reichlich Polemik sorgten die seit nunmehr fast einem halben Jahr gültigen Änderungen im “Code de la route”, die Bausch im März auf recht süffisante Art und Weise auf einer Pressekonferenz verkündet hatte. Was prompt für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgte. An dieser Stelle war damals vom “kalten Krieg” zwischen Auto- und Radfahrern zu lesen. 1,50 Meter seitlichen Mindestabstand muss ein Pkw laut den neuen Regeln nun beim Überholen eines Radfahrers einhalten, zudem dürfen die Zweiradfahrer nun überall nebeneinander in die Pedale treten.

Rein subjektiv betrachtet hat sich für die Radfahrer trotz dieser Maßnahmen nichts geändert. Der Sommer war lang und hat so manchem Hobby-Radrennfahrer viele Straßenkilometer ermöglicht. Er konnte sich dabei vergewissern, dass die 1,50 m Abstand nur in Ausnahmefällen eingehalten werden. Und dass die Auseinandersetzungen zwischen Auto- und Radfahrern mit derselben Vehemenz und Verbissenheit ausgetragen werden wie zuvor.

Dabei ist zu sagen: Wer als Radfahrer von den Änderungen im “Code de la route” profitiert, um ständig und konsequent nebeneinander herzufahren, ist genauso ein Idiot wie der Autofahrer, der seine Vormachtstellung im Straßenverkehr rabiat gegenüber schwächeren Teilnehmern verteidigt. Sodass unter dem Strich immer wieder dasselbe Fazit herauskommt: Für eine funktionierende Koexistenz zwischen Auto und Rad im Straßenverkehr braucht es zunächst einmal Respekt und Rücksicht von beiden Seiten. Und Verständnis für den anderen. Ein Rennradfahrer kann nicht ausschließlich auf Radwegen trainieren. Und der Autofahrer ist nun mal vom alltäglichen Wahnsinn auf unseren Straßen des Öfteren gestresst.

Fakt ist auch, dass die Innenstädte in Luxemburg kaum fahrradgerecht sind. Selbst in der Hauptstadt, lange Vorreiter in Sachen getrennte Fahrradwege, ist eine Kontroverse um den offensichtlich mangelhaften Radmobilitätsplan entstanden. Die allermeisten anderen Gemeinden, Esch inklusive, besitzen kein kohärentes Konzept für den Radverkehr. Und solange die Fortbewegung mit dem Fahrrad innerorts (lebens)gefährlich ist, sind die ehrgeizigen Ziele der “Strategie für eine nachhaltige Mobilität” des Bausch-Ministeriums nicht zu erreichen.

Das wissen auch die politischen Parteien. In den Wahlprogrammen war man sich jedenfalls einig: “Sichere und separate Fuß- und Radwege innerorts” sollen gemeinsam mit den Gemeinden geschaffen, prinzipiell die sanfte Mobilität gefördert werden, hieß es unisono. Und natürlich gehört das bestehende Radwegenetz weiter ausgebaut.

Das klingt erst einmal gut, doch auf dem Weg zu einem Radland befindet sich Luxemburg wohl noch im Gruppetto. Infrastruktur ist das eine, Mentalität das andere.