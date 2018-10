Der jüngste Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Uns bleiben noch zwölf Jahre, um katastrophale Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Dabei ist das Ziel, den Anstieg der globalen Temperaturen auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, kaum noch zu erreichen.

Und doch muss die Menschheit alles unternehmen, was in ihrer Macht steht, um den Temperaturanstieg so weit wie möglich zu begrenzen. Wenn sie überleben will. Denn so wie es ausschaut, nehmen wir schnurstracks Kurs auf unsere Selbstabschaffung. Eine Entwicklung, die ziemlich furchtbar zu verlaufen droht. In der Tat gibt es jetzt schon in der Dritten Welt Kriege, die eindeutig auf Wassermangel zurückzuführen sind: so etwa in Afrika, wo in mehreren Ländern nomadische Hirten mit sesshaften Bauern aneinandergeraten.

Diese Art Konflikte gab es zwar schon gelegentlich zur Zeit, als sich die ersten Menschen niederließen, um Ackerbau zu betreiben. In Zukunft aber werden derartige Auseinandersetzungen viel häufiger und zudem mit Kalaschnikows und anderem hocheffizienten Mordgerät ausgetragen.

Der Klimawandel wird sich aber nicht auf lokale Konflikte beschränken, er droht vielmehr Abermillionen zur Flucht aus ihrer verdorrten Heimat zu zwingen. Womit auf Europa ein Migrationsdruck entstehen könnte, der riskiert alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen.

Eine einfache Lösung ist nicht verfügbar. Aber es wäre immer noch am einfachsten, einen derartigen Exodus zu verhindern, indem man seine Hauptursache bekämpft: den Klimawandel.

Leider gibt es immer noch Politiker, die behaupten, dass das ganze Problem nicht menschengemacht sei und wir daher auch nicht für seine Lösung zuständig seien.

Es fällt aber auf, dass sich unter den Klimaleugnern quasi kein Klimawissenschaftler befindet. Die Klimawissenschaft ist der einzige Zweig der Naturwissenschaften, dessen Erkenntnisse routinemäßig von Leuten in Abrede gestellt werden, die über keine nachgewiesene Kompetenz auf diesem Fachgebiet verfügen.

Wohl gibt es unter den Leugnern Heerscharen von Ignoramussen, die nicht einmal Chemie von Anämie unterscheiden können. Es fällt aber auf, dass ebenso keinerlei Mangel an “Professors of nothing” herrscht: Leuten, die zwar über irgendeine naturwissenschaftliche Qualifikation verfügen, die allerdings nie auch nur eine einzige Zeile auf dem Gebiet der Klimawissenschaft peer reviewed publiziert haben. Und die trotzdem keinerlei Scham dabei verspüren, den Klimaforschern in Bausch und Bogen ihre fachliche Kompetenz abzusprechen.

Das ist dann ungefähr so, als würden Orthopäden, Proktologen oder Zahnärzte sich routinemäßig darin gefallen, die Zunft der Kardiologen kollektiv als Stümper darzustellen.

Dies sollte allerdings niemanden wundern: Den Leugnern geht es nämlich meist gar nicht um Wissenschaft, sondern allein um Politik. Politik nach der Devise “après nous le déluge”.