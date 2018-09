Wohin man auch blickt oder lauscht in Luxemburg, der Nationalismus, gefestigt in einem geplanten Erstarken der luxemburgischen Sprache, geht um wie ein tosendes Gespenst. Egal, ob elo an de Walbroschüren, an engem geplangte Lëtzebuerg-Haus oder eben an enger am Moment nach genee esou virtueller Ëmkéierung vun der Sproochenhierarchie op den Duerfschëlter: De Wëllen, d’lëtzebuergesch Sprooch fir d’Chamberwalen ze instrumentaliséieren, jäizt ee vun de Walplakater un, wann d’Vertrieder vum Wee 2050 sech net grad nees an de Medie bekloen, dass si kee Lëtzebuergesch méi héieren, wa si duerch d’Stad lafen (wëssenschaftleche Studien no missten déi Vertrieder dofir éischter bei den Ouerendokter goen, wéi dass ee sech eeschthaft Suergen ëm eis Sprooch misst maachen).

This is all the more worrying because it should have been established, just as this multilinguistic editorial tries to prove in its very form, that Luxembourg has not one, but (at least) four languages – if I’m not adding sentences in Italian or Portuguese, it’s because my knowledge of these two languages is very imperfect.

Alors que nos pays voisins nous envient tellement pour notre polyglossie, il paraît que le Luxembourg, empêtré dans ses éternels paradoxes de petite nation partagée entre un complexe d’infériorité injustifié et une mégalomanie tout aussi douteuse, ait décidé de ne plus porter le flambeau du multilinguisme avec fierté mais de vouloir le troquer contre un appauvrissement d’autant plus inutile que, les faits nous le rappellent avec insistance, la langue luxembourgeoise se porte mieux que jamais.

Dieser luxemburgische Multilingualismus, der den wahrhaften Stolz unserer Nation ausmacht, ist heutzutage umso wesentlicher, als eine Flucht in die leere Hülle eines patriotischen Zusammenseins dem populistischen Zeitgeist Tribut zollt – da, wo Luxemburg durch den hohen Prozentsatz an Ausländern und durch seine Mehrsprachigkeit eine zentrale Verbildlichung der europäischen Idee sein könnte – und eigentlich sein müsste.

Mir liewen an enger Zäit, wou ee Politiker ongestrooft vun “afrikanesche Sklave” schwätze kann a wou et an der Rei ass, eng Familljepolitik ze verherrlechen, déi eugenistesch Zich opweist. We live in a country where a debate about the language of village names on road signs is not satire, but a sad political reality.

Où un parti politique de droite vante les mérites d’une patrie dont il n’arrive pas à imprimer sans faute le drapeau. Wo die Vertreter der gleichen Partei stets von der Rettungsmission einer Sprache erzählen, deren Rechtschreibung sie selbst nicht beherrschen.

Engem Land, wou d’Leit maulen, well se heiansdo hire Croissant op Franséisch solle bestellen – an enger Sprooch also, an där se eigentlech schonn am Alter vun aacht Joer misste mat Liichtegkeet déi Aufgab bewältege kënnen. In an ideal world, it would be the task of politics to stress and strengthen these multicultural aspects, to send strong signals in a period of crisis – and this could start with electoral programmes putting the emphasis on different languages rather than on a mother tongue strongly impregnated with words borrowed and adopted from other languages.

Dans ce sens, le déjà fameux “merde alors” prononcé par Jean Asselborn, avec ce si gênant accent luxembourgeois et son dédain pour le placement correct de l’accent tonique, est peut-être la meilleure incarnation de notre polyglossie un peu boiteuse, de la façon bigarrée dont nous mélangeons la culture des autres à notre culture à nous, afin de tisser un discours où les tracas identitaires disparaissent pour laisser la place à un espace où règne le multiple.