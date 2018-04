Désormais, nous sommes 602.005. Bref, 11.338 résidents de plus en un an. Un solde positif, 13.831 habitants étant partis et 24.379 arrivés.

Qui sont ces nouveaux venus? Tout d’abord des Français, 18,6%, des Italiens, 9,9% et 8,4% de Portugais.

...