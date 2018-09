Dank der “sozialen” Medien diskutieren die Menschen so viel miteinander wie nie zuvor. Während man sich einst nur mit dem halben Dutzend anderer “Humpejangen” auseinandersetzen konnte, die einem dabei halfen, “de Comptoir ze stäipen”, stehen einem heute Millionen von Streitlustigen als Gesprächspartner zur Verfügung, die a) der gleichen Sprache mächtig sind und b) über einen Internetzugang verfügen.

Goldene Zeiten für die intellektuelle Auseinandersetzung, möchte man demnach meinen.

Dem ist aber leider nicht so. Da ein großer Teil der Teilnehmer an den Online-Debatten nie gelernt hat, wie Argumentieren überhaupt funktioniert. Wer die Threads verfolgt, merkt schnell, dass eine Mehrheit der Kämpen lediglich drauf wartet, dass irgendjemand ein Argument in den Ring wirft, das ihre eigenen Überzeugungen und Vorurteile bestätigt. Eines, das sie dann unbesehen übernehmen, um es jemandem, der anderer Meinung ist, an den Kopf zu werfen. Die allfällige Gültigkeit eines Argumentes im Rahmen der zu führenden Diskussion wird dabei nicht weiter reflektiert. Argumente werden als Keulen angesehen: Sobald sie plakativ und polemisch genug erscheinen, um dem Gegner damit ordentlich eins über den Schädel zu brummen, sind sie okay. Selbst wenn sie inhaltlich nachweislich vollkommener Quatsch sein sollten.

Ein gutes Beispiel hierfür hatten wir in den vergangenen Wochen im Rahmen der Debatte um eine Petition, die ein Rauchverbot auf Restaurantterrassen anstrebt. Irgendwann hatte jemand ein vordergründig brillantes Meme hervorgekramt, das ungefähr so geht: “Liebe Nichtraucher, ihr habt jahrelang dafür gekämpft, uns Raucher nach draußen auf die Terrasse zu vertreiben, und ihr habt Erfolg gehabt. Doch nun dürft ihr euch nicht darüber beklagen, wenn auf der Terrasse während der Tage, an denen optimales Terrassenwetter herrscht, geraucht wird. Ihr müsst nun beim Essen leider drinnen bleiben, denn ihr habt es schließlich nicht anders gewollt.”

Dieses Argument wurde recht bald in den Foren gebetsmühlenartig wiederholt. Wobei sich offensichtlich kaum jemand die Mühe machte, mal selber zu überlegen, ob das, was da auf den ersten Blick so oberschlau klingt, überhaupt “e Kapp an e Schwanz huet”. Denn genau das hat es nämlich nicht. Den Rauchgegnern geht es in der Tat mitnichten darum, die Raucher auf die Terrasse zu vertreiben und ihnen dort ein Reservat einzurichten. Es geht ihnen einzig und allein darum, ungestört durch irgendwelche Tabakpestilenz essen zu dürfen. Und zwar draußen wie drinnen. Weshalb denn auch niemand auf der Terrasse “patschen” dürfen sollte.

Und nun, liebe Whataboutisten, ist es an euch: “Säufer sind viel ruppiger als Raucher. Kreuzfahrtschiffe machen milliardenmal mehr Qualm als Zigaretten. Und Schweißgestank ist unendlich dégoûtanter als Tabakduft.” Aber die Technik des Whataboutismus, die darin besteht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, um vom eigenen Fehlverhalten abzulenken, ist immer nur von zeitlich beschränkter Wirksamkeit. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werden wir wohl auch draußen qualmfrei essen können. Was uns für den Rest nicht daran hindern sollte, fleißig für die Entwicklung versagensresistenter Deos und die Umstellung der Weltschifffahrt auf Erdgasfeuerung zu militieren.