In den Forendiskussionen geistern unzählige Argumente herum, die längst als Mumpitz entlarvt sind und trotzdem von den Mitgliedern ein und derselben Bubble ad nauseam wiederholt werden.

Eines dieser Schrott-Argumente, die sich bei Gegnern der Trennung von Kirche und Staat unablässiger Popularität erfreuen, lautet, dass Menschen, welche die Religion als Privatangelegenheit betrachten, auch nicht das Recht haben sollten, an religiös begründeten Feiertagen frei zu haben, da sie ja der Überzeugung seien, dass es sich bei dem, was es an solchen Tagen zu feiern gilt, eh um Hirngespinste handele. Sehr schlau ist dieses Argument allerdings nicht.

Denn es könnte sich einmal recht unsanft gegen seine Urheber wenden. In einem zivilisierten Gemeinwesen haben nämlich Religionslose selbstverständlich genau denselben Anspruch auf Feiertage wie Gläubige. Weshalb man aus Gründen der weltanschaulichen Neutralität des Staates endlich die Trennung zwischen Kirche und Feiertagen einführen und die religiösen durch weltliche Festtage ersetzen sollte.

Keine Angst, die “Jahresend-Konsum-und-Fressorgie”, offiziell als “Weihnachten” bekannt, wird uns so sicher erhalten bleiben wie das Amen im Gebet, denn sie hat ihren Bezug zur Religion ohnehin weitgehend eingebüßt: Der feiste Santa Claus hat das schmächtige Jesulein längst gnadenlos aus dem Ring geboxt.

Es wird denn auch in Ländern ohne christliche Tradition ausgiebig gefeiert. Was auch mal schiefgehen kann: So suchten unlängst Dekorateure eines chinesischen Kaufhauses, die mit der christlichen Symbolik offensichtlich nicht allzu viel anzufangen wussten, ihre Kundschaft mit einem Kreuz zu erfreuen, an dem an Lattenjuppes statt … der Weihnachtsmann hing.

Von der Religion losgelöste Feiertage hätten etwa den eminenten Vorteil, dass es keine Termine wie Ostern mehr gäbe, die ständig im Kalender umherirren. Ein Fest zum Winterende oder Frühjahrsanfang an einem fixen Datum würde zum Beispiel dem leidigen Problem der von Jahr zu Jahr unterschiedlich langen Schultrimester ein Ende setzen. Wer als Gläubiger dann Ostern zelebrieren möchte, kann das ja immer noch an dem nach der traditionellen Methode berechneten Datum tun.

Und sowieso: Die Gläubigen selbst sind sich nicht einmal untereinander einig, an welchen Tagen die Arbeit zu ruhen habe, auf dass sie dem Herrn zu Wohlgefallen seien. Für deutsche Katholiken sind zum Beispiel Fronleichnam (neudeutsch: “Leib des Herrn”) und Karfreitag Feiertage, während ihre Luxemburger Glaubensgenossen an beiden Tagen ihr Brot wie gehabt schön brav im Schweiße ihres Angesichts erwerben müssen. Und doch sind sie deshalb vermutlich nicht die schlechteren Christen.