Qu’elles soient petites ou grandes, jeunes ou âgées, brunes ou blondes: toutes sont des brins de muguet. On peut les aimer ou non. Mais elles ont droit au respect, ne fût-ce que parce qu’elles sont toutes des battantes, des survivantes et ont pour elles le courage et généralement la droiture.

Pourtant, elles durent ...