Wer bisher von Robotern in der Arbeitswelt redete, sprach in der Regel von klobigen Maschinen, die in Fabriken stumm und zuverlässig Autos zusammenbauen, den Menschen von körperlich schwerer Arbeit entlasten. In der Zwischenzeit erobern Roboter die Büros. Diese an den herkömmlichen PC erinnernden Rechner haben mit den Industrierobotern ...