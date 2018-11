Frankreich ist weitaus dünner besiedelt als Deutschland oder die südliche Hälfte Luxemburgs. Paris, Lyon und Marseille sind nicht repräsentativ für das Hexagon als Ganzes: Relativ viele Menschen leben abseits großstädtischer Räume auf dem “flachen” Land. Wer dort über kein Auto verfügt, der merkt schnell, dass er nicht nur an einer ländlichen Idylle teilhat, sondern vor allem am Allerwertesten der Welt lebt.

In den Marktflecken und Kleinstädten in der Provinz stirbt zudem der lokale Handel zusehends aus. Wer einkaufen will, muss in eine der potthässlichen Gewerbezonen fahren, die außerhalb der Zentren an den Ortseingängen liegen. Was für Menschen, die über keinen fahrbaren Untersatz verfügen, einen spürbaren Verlust an Lebensqualität bedeutet. Denn die Qualität des öffentlichen Transportes ist in diesen Gegenden keineswegs ausreichend, um eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellen zu können.

Gerade der Schienenverkehr in der Provinz leidet unter jahrzehntelanger Vernachlässigung, die eine direkte Konsequenz einer Politik des “tout TGV” ist. Auf dem Land ist in Frankreich aber auch die soziale Prekarität weit verbreitet: Menschen, die es gerade noch so fertigbringen, einen klapprigen Kleinwagen zu halten, sind nur allzu oft nicht in der Lage, regelmäßig vollzutanken. Und ein leerer Tank bedeutet unter anderem Scherereien im Berufsleben sowie soziale Isolation.

Das Problem hoher Spritpreise ist für viele Franzosen also durchaus sehr ernst. Trotzdem muss man sich fragen, ob die Bewegung der “Gilets jaunes” – eine typisch französische Jacquerie – eine sinnvolle Antwort darauf ist. Die gegenwärtige Situation ist eine Konsequenz einer rücksichtslosen Politik des “tout automobile”, die seit den Sechzigerjahren den Menschen vorspiegelte, dass das Automobil – das durchaus auch seine Vorzüge hat – die Ankunft paradiesischer Zustände im Allgemeinen sowie die Befriedigung sämtlicher Mobilitätsbedürfnisse im Besonderen mit sich bringen würde.

Wie wir längst wissen, führte diese Politik aber schnurstracks in eine Sackgasse: Das Auto wird sich in den Ballungsräumen zunehmend selbst zum Verhängnis, während in der France profonde ungezählte Menschen total abhängig von ihm sind, um ein halbwegs angenehmes Leben führen zu können. Doch anstatt zu fordern, dass auch auf dem Land endlich ein anständiger ÖT angeboten wird, wünschen sich die Gelbwesten im Wesentlichen die Zementierung des verkehrspolitischen Status quo, mittels billigen Benzins. Dem Menschen ist in der Regel die Haut näher als das Hemd: Billiger Treibstoff heute ist ihnen lebenswichtig. Umweltprobleme morgen sind ihnen dagegen schnurzpiepegal. Dabei sind es ihre eigenen Kinder, welche diese dereinst auszubaden haben werden.

Doch letzten Endes ist diese Jacquerie eben auch das Resultat einer Politik, die seit dem Ende der “Trente Glorieuses” den sozialen Abstieg breiter Bevölkerungsschichten mit brutaler Gleichgültigkeit hinnimmt. Der daraus resultierende Frust entlädt sich in Revolten, im Laufe derer die weitreichende Abwesenheit von jedweder Form von politischem Bewusstsein durch fröhliches und chaotisches Die-Sau-Rauslassen ersetzt wird. Und in nicht allzu ferner Zukunft werden wir daher wohl eine Fascho-Führerin im Elysée-Palast sitzen haben.