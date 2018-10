Wer wird denn nun was? Bei der Koalition kann man ziemlich sicher auf eine Weiterführung von Blau-Rot-Grün setzen. Dafür dreht sich die Gerüchteküche vor allem um Posten und Pöstchen. Welches Ministerium muss an “déi gréng” abgetreten werden? Welches Regierungsmitglied wird den Preis seines enttäuschenden Wahlergebnisses zahlen müssen? Welche Ressorts werden neu zusammengewürfelt? Und: Wird Cannabis entkriminalisiert?

Zugegeben, das sind alles spannende Fragen. Aber sie verdecken vor allem den Blick auf das Wesentliche. Die Regierungspolitik der nächsten Jahre wird aufgrund von Sachfragen beurteilt werden. Wobei sich die meisten Problemfelder in einer Frage zusammenfassen lassen: Wie sichern wir das gesellschaftliche Zusammenleben in einem reichen Land, in dem der Unterschied zwischen den “kleinen Leuten” und den “Dicken” größer wird?

Die Antworten gilt es auf dem Wohnungsmarkt, bei der Ausrichtung der großen Solidaritätsfabriken Krankenversicherung, Rentenkassen und öffentliche Schule sowie bei der Frage nach angemessener Besteuerung und gerechter Umverteilung zu suchen. Sicher ist die Versuchung groß, die steigende Zahl von Menschen an oder unter der Armutsgrenze als statistische Spielerei zu verharmlosen. Vor allem aber ist es der Ausdruck in Zahlen einer steigenden Ungleichheit bei den Einkommen.

Für die zukünftige Regierung stellt sich somit mehr denn je die Frage, was für eine Rolle sie für den Staat sieht: lediglich jene, jedem ein Überleben zu garantieren, oder aber jene, zumindest bis zu einem gewissen Grad ein Zusammenleben auf Augenhöhe zu sichern.

Die Koalitionsverhandlungen im Herbst 2013 waren im Vergleich ein Kinderspiel. Ihre Hauptthemen waren gewissermaßen vorgegeben: In der Gesellschaftspolitik war es die Liste von allem, was die CSV in den Jahrzehnten zuvor entweder blockiert oder zumindest verschleppt hatte. In der Finanzpolitik ergaben sich die Sachzwänge aus der großen Wirtschaftskrise von 2008.

Die Hauptakteure der Koalition kennen sich heute besser, was den Druck auf eine schnelle Einigung mindert. Aber sie müssen dieses Mal die Prioritäten ihres Schaffens über die nächsten Jahre selber festlegen. Wobei von ihnen Lösungen von Problemen erwartet werden, an denen sich die luxemburgische Politik teilweise seit Jahrzehnten die Zähne ausbeißt.

Die Herausforderung für die Koalitionäre besteht darin, dass bei diesen Themen – anders als in der Gesellschaftspolitik – grundsätzlich unterschiedliche Ansichten zwischen ihnen bestehen. Man denke nur an die Rolle der öffentlichen Hand beim Wohnungsbau – Stichwort Enteignung und Besteuerung von brachliegenden Bauplätzen. Dies ändert nichts daran, dass eine erfolgreiche Politik nur über gemeinsame Antworten zu diesen Fragen möglich sein wird.

Im Vergleich dazu ist die Frage, wer denn nun Schlüssel zu einem Ministerdienstwagen erhalten wird, definitiv zweitrangig.