Es ist selten gut, wenn in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen dieselbe Partei über ein halbes Jahrhundert oder mehr an der Macht bleibt.

Es sei denn, ihre Leistung rechtfertigte dies. Was aber den wenigsten von ihnen über fünf Jahrzehnte hinweg gelingt.

Denn besonders bei Parteien, die vorgeben, ihrer politischen Arbeit die Präzepte einer monotheistischen Religion zugrunde zu legen, ist es quasi unausweichlich, dass sie sich irgendwann einbilden, dass der Allmächtige sie an die Hebel der Macht gehoben habe. Und zwar in saecula saeculorum.

Ab dann wird die Wählerschaft zu einer Untertanenschaft, die eigentlich nichts mehr zu wählen hat, sondern der nur noch übrig bleibt, der göttlich gesalbten Herrschaft alle paar Jahre an der Wahlurne ihre demütigste Huldigung darzubringen.

Die bayrische CSU war eine solche Partei. Schon zu Straußens Zeiten gefielen sich ihre Funktionäre in der süffisanten Feststellung, dass selbst ein Besenstiel gewählt werden würde, wenn er denn nur von der allein seligmachenden Staatspartei aufgestellt worden sei.

Eine solche Mentalität gebiert aber auf Dauer notwendigerweise Arroganz, Faulheit, Liederlichkeit und schließlich schieres Versagen.

Womit ihre Hoffart für diese Selbstherrlichen natürlich langfristig die Gefahr ihres Sturzes birgt.

Denn irgendwann dämmert es auch den politisch eher Passiven, dass die angeblich „par la grâce de Dieu“ über sie gesetzte Herrschaft – wie es die Chinesen so schön ausdrücken – ihr „Mandat des Himmels“ verwirkt hat.

Und dass ein Machtwechsel keineswegs den Untergang der Zivilisation, wie wir sie kennen, bedeuten würde, sondern viel eher einen Aufbruch aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit.

Und so ist am Sonntag im Freistaat Bayern etwas geschehen, das wohl noch unchristlicher als die Oktoberrevolution sein dürfte: Die CSU ist ihrer absoluten Mehrheit, unbeschadet all ihrer vermeintlichen Gottgegebenheit, verlustig gegangen. Sie muss fortan durch das tränenreiche Jammertal der Demokratie wandeln und – horribile dictu – die Macht teilen. Womöglich gar mit ausgschamten Haderlumpen, die wo der Ansicht sind, dass der Balkensepp nichts an der Wand einer Amtsstube verloren habe. Am Fall Bayern besonders trostreich wirkt aber der Umstand, dass die krachledernen Christsozialen ihr Himmelsmandat nicht als Einzige eingebüßt zu haben scheinen.

Auch im nur 190 Kilometer von Bayern entfernten Luxemburg müssen sich dieser Tage die örtlichen Christkonservativen mit dem Gedanken anfreunden, dass selbst ein fünfjähriger Aufenthalt im Fegefeuer nicht notwendigerweise dazu ausreicht, um sich wieder in der Gnade des Allerhöchsten, nämlich des wählenden Souveräns, sonnen zu dürfen.

Die Wege des Herrn Wählers sind nunmal unergründlich, sein Ratschluss unerforschlich. Und die seiner Frau natürlich ebenso.