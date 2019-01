Luxemburg und seine Wirtschaft sollen weiter wachsen, intelligent zwar und nachhaltig, aber trotz Rifkin-Prozess und vieler Absichtserklärungen bleibt die Tatsache, dass besagtes Wachstum immer noch mit der Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze und somit – aufgrund seltener werdender bis nicht mehr zu findender Arbeitskräfte mit der gesuchten Qualifikation im Land – mit einer weiter steigenden Zahl von Grenzgängern verbunden ist (im Vergleich zur letzten Sozialwahl werden sich im März 50.000 zusätzliche Wähler beteiligen können, was einer jährlichen Zunahme von 10.000 in Luxemburg arbeitenden Menschen entspricht).

Zwar regt sich in der Zivilgesellschaft Widerstand gegen das noch mehr Bruttoinlandsprodukt versprechende Wirtschaftswachstum, in der parteipolitischen Szene gibt es allerdings kaum Kritik an der ungebremsten Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, die hohe Steuereinnahmen und, jedenfalls kurz- und mittelfristig, abgesicherte Sozialversicherungssysteme garantieren.

Eine Kehrseite dieser hochglänzenden Medaille kann morgens und abends auf den Straßen und Gleisen Luxemburgs auf mittlerweile dramatische Weise plastisch erlebt werden: Staus, die inzwischen nicht mehr ausschließlich die Autobahnen prägen, sondern sich auch auf grenznahe Wohnstraßen ausdehnen, die (dem Leitprogramm von Google Maps sei Dank) immer konsequenter als Schleichwege genutzt werden. Auch die Züge sind voll, manche haben Verspätung oder fallen ganz aus.

Ein Verkehrsunfall, leichter Schneefall oder ein Zwischenfall im Bahnbetrieb reichen mittlerweile aus, um einen Verkehrsinfarkt zu provozieren. Die Auswirkungen der Einführung des kostenlosen öffentlichen Verkehrs auf Bahn und Busse kennt außerdem zurzeit noch niemand …

Allerdings gibt es Hoffnung: Seit mehr als einem halben Dutzend Jahre – es wäre ungerecht, dem Vorgänger des aktuellen Mobilitäts- und ehe maligen Nachhaltigkeitsministers François Bausch, Claude Wiseler, also Untätigkeit vor zuwerfen – werden Rekordsummen in neue Verkehrswege investiert und in den kommenden Jahren werden diese Anstrengungen fortgesetzt; dies mit Ausgaben, die noch einmal 30 Prozent höher liegen werden als während der vergangenen Legislaturperiode.

Besonders in die Schiene, die Infrastruktur und das Rollmaterial werden enorme Summen gesteckt: Luxemburg hat das Bergland Schweiz mittlerweile bei den Pro-Kopf-Ausgaben für dieses traditionelle Massentransportmittel abgelöst und regelrecht überflügelt (vgl. auch unser Gespräch mit CFL-Generaldirektor Wengler in dieser Ausgabe). Hohe Investitionen bedeuten allerdings auch viele Baustellen, die den ohnehin am Limit angekommenen Bahnbetrieb weiter stören.

Der Bau neuer Strecken, der Ausbau des Bahnhofs Luxemburg, das Errichten eines neuen Viadukts sollen zwar vergleichsweise schnell vonstatten gehen; dennoch wird es bis wenigstens 2023 dauern, bis der Rückstand auf die mobilen Bedürfnisse aufgeholt ist und sich die Lage entspannen dürfte.

Immerhin geschieht vieles – mehr, als alle vorigen Regierungen auf dem Gebiet bewegt haben.

Das Licht am Ende des Tunnels ist zu erahnen und es sind nicht – um ein Bonmot aus der Eisenbahnersprache zu benutzen – die Lampen eines entgegenkommenden Zuges.

