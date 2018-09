Luxemburg erlebt gerade einen Cannabis-Frühling. Ob darauf der Sommer oder direkt der dunkle Winter folgt, muss die Zukunft zeigen. Über dieses Thema wird jedenfalls in der Öffentlichkeit debattiert. Denn Cannabis ist eben nicht nur für das “amotivationale Syndrom” und kaputte Lungen verantwortlich. Das Kraut kann auch heilen, oder zumindest das Leid vieler Patienten lindern.

Seit kurzem existiert im Großherzogtum der rezeptfreie CBD-Hanfblüten-Tee als legale Alternative zu herkömmlichen Schmerzmitteln wie etwa Paracetamol. Bei Letzterem kann es ab einer Dosis von 10 Gramm zu einem lebensgefährlichen Leberversagen kommen. Bis heute konnte aber noch kein einziger Todesfall auf eine Haschisch-Überdosierung zurückgeführt werden.

Die letale Cannabis-Dosis wurde bereits erforscht: Ein Rhesusaffe stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, wenn ihm 128 mg reines THC pro Kilogramm Lebendgewicht in die Venen gespritzt werden. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies, dass auf einen Schlag mehrere Hundert Konsumeinheiten des potentesten Stoffes konsumiert werden müssten. Dies schaffte selbst Bob Marley nicht. Bei CBD-Cannabis besteht dieses Risiko nicht einmal in der Theorie.

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass das Gesetz seit einiger Zeit diese rauschfreie und natürliche Alternative zu der Chemie aus der Apotheke erlaubt. Denn es ist eine Ungerechtigkeit der Geschichte, dass Marihuana verboten, Alkohol aber omnipräsent ist. Dabei haben sich schon so viele totgesoffen.

Laut WHO war König Alkohol im Jahr 2012 weltweit für 5,9 Prozent aller Todesfälle verantwortlich. Von den aktuell 7,5 Milliarden Erdbewohnern riskiert also eine knappe halbe Milliarde Menschen, an den Folgen des Trinkens zu sterben. In Luxemburg trinken praktisch alle. Laut Weltgesundheitsorganisation haben nur 1,7 Prozent der über 15-Jährigen noch nie ein Glas Alkohol angerührt. Ein knappes Viertel soll die strenge WHO-Definition des “heavy episodic drinker” erfüllen. In anderen Worten: Alkoholexzesse sind im Großherzogtum keine Seltenheit.

Die letale Alkohol-Dosis liegt erschreckend tief. Für manche reicht eine Flasche Wodka für einen lebensgefährlichen Vollrausch aus. Eine Flasche, die man in jedem Supermarkt kaufen kann, mit etwas Glück sogar preisreduziert. Für Alkohol darf geworben werden, für Tabak ist dies verboten. Auf den Bierdosen sind auch keine Schockbildchen abgebildet, wie es bei Zigarettenschachteln der Fall ist. Alkohol tötet, genauso wie es der Tabak tut. Entweder ist die Tabak-Prävention zu streng oder die Alkohol-Prävention zu lasch.

Eigentlich sollte sich die Drogenpolitik an der Gefährlichkeit der berauschenden Substanzen orientieren. Statistisch gesehen würden die Luxemburger vier Jahre länger leben, wenn es keinen Alkohol gäbe. Dieser gehört zwar nicht verboten, denn für verantwortungsbewusste Trinker ist das Feierabendbier oder der “gute Rote” ein Genuss. Alkoholika müssten aber angesichts des Schadenspotenzials strenger reguliert werden. Dies würde der Gesundheit der Bevölkerung mehr bringen, als es das Cannabis-Verbot je tat.